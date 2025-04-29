汽車考照研擬增「行穿線前指差確認」　民團反對：應改擺頭檢查

▲立委林月琴及行人零死亡推動聯盟、台灣機車路權促進會等民團呼籲駕訓改革。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

公路局4月25日召開「精進駕照考前、中、後相關制度」交流會，報告中提及研擬6月2日起汽車路考增「行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認」，未落實一次扣32分出局。民團與立委林月琴今舉辦記者會，強調當天會議民團對此有不同意見，不應把民團當背書工具，籲應改「擺頭確認、檢查視線死角」替代。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，公路局4月25日的會議中，行人零死亡推動聯盟提出駕訓改革建議，包括建立一般和高齡駕駛回訓制度、整合實體和線上課程、恢復舉發和違規講習、嚴格品管駕訓教練水準，8個民團聯合也提出改革建議書包括4大項目和13個子項。

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陳愷寧說，當晚公路局卻對媒體說明6月2日起汽車考照新增「行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認」項目，自小客車全面做指差確認並非民團在會議提案內容，各團體也提出不同意見，並非民間團體共識。

陳愷寧則喊話公路局不要有倉促修法、便宜行事作法，更不要強行推出，這麼愚蠢的規定，竟然還拿民間團體拿來背書，假民團之名推給民團之實，呼籲公路局審慎考量，勿將民團當背書工具；小客車考照納「行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認」應改為擺頭確認、檢查視線死角的方式。

▲▼行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧（上）、理事林柏勛（下）。（圖／記者李姿慧攝）

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛則指出，行經路口指差確認只適用特定情境，包括台灣軌道運輸包括捷運、高鐵、台鐵和台灣特定縣市市區公車，連台灣大型貨車駕駛自2024年8月起也只是響應轉彎再行運動，也沒有強制指差確認，歐美等國家也只有要求擺頭確認。

民團並不建議普通小客車全面實行指差確認作為考試標準，除淪形式主義外，上路如何取締也有包括隔熱紙太黑等問題，建議應改為路口處和行穿線擺頭確認是否有行人準備過馬路，或確認死角，保障行人安全。

知名YouTuber、第四維度火花羅也表示，樂見駕訓制度改革，但交通單位對工程和後續考照制度把關沒有做到很好，以新加坡為例，行穿線前道路標線有指示線，台灣卻沒有，道路工程只做到40分，卻要求所有駕駛人要做到160分。

他質疑，開車經過路口要做指差確認，若還要求機車這樣做，恐怕得熄火，交通回訓和駕照制度也不足，交通部對自己要求很低分，對駕駛人要求卻很不合理，試想若包含機車和上路小客車都要強制落實經過行穿線指差確認，「一個紅綠燈可以過幾台車？」

▲知名YouTuber、第四維度火花羅。（圖／記者李姿慧攝）

立委林月琴指出，民間團體願意參與公部門會議，需要的是實質意見交流，希望公務體系能聽到他們想法，不要把民間團體當橡皮圖章背書。

林月琴強調，交通部雖不斷宣導短期駕照考照制度，和嚴重肇事提高罰則，去年記點制度大幅度緊縮，加上考訓過於簡單，甚至缺乏回訓制度，國內駕駛人管理已經流於形式，無法實質管理，很難淘汰不適任駕駛人，若沒有能力或沒有辦法好好在路上開車，交通工具雖然會帶來便利，同時也是殺人的工具，呼籲應建立回訓制度、重新檢討記點制度、恢復違規舉發等作法。

▲立委林月琴。（圖／記者李姿慧攝）

對此，公路局表示，當天會議簡報內容是包含部分執行中及研議中方案，目的在於收集多方意見，作為政策制定與修正參考，並無要求民間團體背書，若有誤解，特此澄清。

公路局指出，簡報中提及公路局將規劃新增小型車道路駕駛考驗「未落實指差確認及口誦」扣分項目，旨在養成駕駛人行經行人穿越道前減速慢行、確實注意周邊視野、保障行人安全，並參考日本「指差確認」經驗，配合目前停讓政策經驗進行研議，原規劃小型車道路考驗新增扣分項目，也將研議修正。