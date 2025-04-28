伙食費「月燒1萬2」！她壓不到1萬內喊好慘　網揪關鍵原因

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

物價飛漲，外食族壓力也跟著爆棚！有女網友哀號，每個月伙食費高達12000元，別說砍半，連要壓到8000到10000元都非常困難。她苦惱中午外食想吃得飽又均衡，但找不到便宜的選項，只覺得好慘，忍不住上網詢問其他女孩們中午都怎麼吃。話題引發熱烈討論，不少人直言「想省就得狠一點」。

該名女網友在PTT的WomenTalk板發文「伙食費壓不下來」，說自己一個月的伙食費要燒掉12000元，怎麼努力也降不下來，「不要說砍半，連到8000～10000都很難。」而且中午外食，想不到能均衡飲食、吃飽又便宜的選項，令他不禁直呼「好慘」，也請教其他人中午都怎麼吃。

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貼文引發討論，「中午直接不吃，省錢又減肥」、「吃自助餐不選肉，要吃肉就直接買便當，預算一餐100應該還可以吧」、「去菜市場買當季盛產蔬菜，自己用電鍋或熱水做便當」、「自己煮，少喝手搖」、「我也差不多，隨便吃個餐（義大利麵、早午餐、速食店，都要兩三百）。」

也有網友搖頭，「我男的，你比我還能吃欸」、「現在菜蠻便宜的，周末可以自己煮，加減省一點，我已經1天2餐很久了XD」、「買冷凍饅頭或者水煮蛋+水，我都這樣省，壓不下來是個人問題吧」、「我自己煮，比外食便宜很多，重點是菜要去菜市場買，會比超市便宜」、「能自己煮就自己煮，但缺點就是會吃一樣的菜色好幾餐。」