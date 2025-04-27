鋒面今晚報到「明天全台有雨」　周二起回溫又放晴

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今晚鋒面接近，金馬地區開始有陣雨及雷雨，明天鋒面通過，天氣最不穩定，全台都有雨，中部以北、宜花地區有較大雨勢發生機率，並略微降溫。周二起水氣減少，預計到周六都會回到穩定溫暖天氣。周日首波梅雨鋒面接近，北部及宜蘭地區又有局部短暫陣雨或雷雨，對台灣影響程度仍待觀察。

劉沛滕指出，明天鋒面通過，今晚金馬地區開始有陣雨及雷雨，明天全台都有雨，中部以北、宜花地區有陣雨或雷雨，甚至較大雨勢發生機率，天氣最不穩定。周二、周三水氣減少，部分東半部及恆春半島有零星雨，午後山區也有零星雨。

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他表示，周四到周六水氣略微增多，東半部有局部降雨，午後各地山區也有短暫雷陣雨，但降雨沒有很全面。另外，周四北部雲量較多，也要留意零星降雨。下一波鋒面預計周日接近台灣北邊，北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，由於5月就進入梅雨季，這波鋒面即為梅雨鋒面，是否直接影響台灣還要觀察。

溫度方面，劉沛滕指出，昨天偏涼，今天高溫又回升到28至32度。明、後天鋒面及東北季風影響，氣溫略降，北部低溫約20度、高溫25至26度。周三天氣穩定，高溫又可超過30度，預計持續到周六，各地溫暖變熱。至於中南部未來一周都是偏暖天氣，變化不大。

另外，他也說，今晚到明晨鋒面通過前，中部以北有霧或低雲，可能影響能見度，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）