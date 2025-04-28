小姑交外國男友「逼全家講英文」　媳婦不忍了開轟：一身公主病



▲一名媳婦抱怨小姑有公主病，交了外國男友要大家都講英文。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

婚姻生活，才是真正的考驗。南投一名媳婦抱怨小姑有公主病，交了外國男友竟要大家都講英文，而且每次回家吃飯，都不幫忙收餐盤也不洗碗，讓她看不下去，情緒瀕臨爆發邊緣。

原PO在臉書粉專《靠北婚姻》直接點名：「中興新村的長得像胖虎的毒菇，真的是受夠妳了！」原因是對方最近交了一個外國男友，來台灣6年多，卻連最基本的中文都不會講，所以溝通方面有困難，小姑便要求全家必須用英文和男友對話，還可以讓英文進步，這讓她十分不滿，「啊我們是欠她的喔？」

原PO進一步指控，小姑每次帶男友回家吃飯，吃完拍拍屁股就走人，碗盤丟著不洗、桌子也不收，大言不慚說道：「讓媳婦洗就好了！」甚至動不動使喚老公買宵夜，有時還伸手討錢，「當我們是傭人+ATM？」

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原PO痛罵，小姑已經30多歲，沒有公主命卻一身公主病，老公抱持著「家人互相幫忙沒關係」的心態，因此沒有什麼怨言，不過她已經忍耐很久，就快要爆炸，在猶豫要如何讓小姑知道分寸，或是乾脆直接黑化算了。

貼文一出，引發一番議論，網友大多認為問題出在老公身上：「先把老公換掉」、「有問題的是妳老公」、「離婚就好」、「妳老公寵的不去唸他，上來審妳小姑，不想洗碗盤叫妳老公洗啊」、「有好老公就不會有毒菇，毒菇的存在多半有個以和為貴的老公」。

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