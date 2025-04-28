　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小姑交外國男友「逼全家講英文」　媳婦不忍了開轟：一身公主病

一名媳婦抱怨小姑有公主病，交了外國男友要大家都講英文。（示意圖／翻攝自photoAC）
▲一名媳婦抱怨小姑有公主病，交了外國男友要大家都講英文。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

婚姻生活，才是真正的考驗。南投一名媳婦抱怨小姑有公主病，交了外國男友竟要大家都講英文，而且每次回家吃飯，都不幫忙收餐盤也不洗碗，讓她看不下去，情緒瀕臨爆發邊緣。

原PO在臉書粉專《靠北婚姻》直接點名：「中興新村的長得像胖虎的毒菇，真的是受夠妳了！」原因是對方最近交了一個外國男友，來台灣6年多，卻連最基本的中文都不會講，所以溝通方面有困難，小姑便要求全家必須用英文和男友對話，還可以讓英文進步，這讓她十分不滿，「啊我們是欠她的喔？」

原PO進一步指控，小姑每次帶男友回家吃飯，吃完拍拍屁股就走人，碗盤丟著不洗、桌子也不收，大言不慚說道：「讓媳婦洗就好了！」甚至動不動使喚老公買宵夜，有時還伸手討錢，「當我們是傭人+ATM？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO痛罵，小姑已經30多歲，沒有公主命卻一身公主病，老公抱持著「家人互相幫忙沒關係」的心態，因此沒有什麼怨言，不過她已經忍耐很久，就快要爆炸，在猶豫要如何讓小姑知道分寸，或是乾脆直接黑化算了。

貼文一出，引發一番議論，網友大多認為問題出在老公身上：「先把老公換掉」、「有問題的是妳老公」、「離婚就好」、「妳老公寵的不去唸他，上來審妳小姑，不想洗碗盤叫妳老公洗啊」、「有好老公就不會有毒菇，毒菇的存在多半有個以和為貴的老公」。

延伸閱讀
媽媽用ChatGPT看手相淚崩！　原因竟是問了「這問題」
夜市買完小狗又稱「養不了」想退錢被拒　男竟當場把狗摔死
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅戰開打！網購「美金20元變50元」　美國人一片哀號
詐團「3月騙71億元」較2月成長16.6%　鄉民反串：飆股該
快訊／普丁宣布自5月8日起停火3天
快訊／西班牙、葡萄牙全國大停電
快訊／蔡阿嘎穿黑衣突發片澄清

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小姑交外國男友「逼全家講英文」　媳婦不忍了開轟：一身公主病

離職2年！她因「1動作」遭前公司提告　痛揭3點教訓

好市多購物車「阿嬤拿走1物」　喊年輕人讓一下！她傻：超荒謬

孩拿iPhone 16e被比下去！他佩服「敢生小孩的人」　網點出問題

3生肖「立夏」後轉運！事業一飛沖天　屬牛財運旺爆

導演李安也愛吃！台中知名鍋物店推母親節優惠「肉盤買1送1」

社群短影瞎傳「免洗餐具收費搶錢」　彭啓明：建議政府禁抖音

明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

伙食費「月燒1萬2」！她壓不到1萬內喊好慘　網揪關鍵原因

出國「必備5大保健品」！營養師曝「防失眠、拉肚子」：有效應急

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

小姑交外國男友「逼全家講英文」　媳婦不忍了開轟：一身公主病

離職2年！她因「1動作」遭前公司提告　痛揭3點教訓

好市多購物車「阿嬤拿走1物」　喊年輕人讓一下！她傻：超荒謬

孩拿iPhone 16e被比下去！他佩服「敢生小孩的人」　網點出問題

3生肖「立夏」後轉運！事業一飛沖天　屬牛財運旺爆

導演李安也愛吃！台中知名鍋物店推母親節優惠「肉盤買1送1」

社群短影瞎傳「免洗餐具收費搶錢」　彭啓明：建議政府禁抖音

明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

伙食費「月燒1萬2」！她壓不到1萬內喊好慘　網揪關鍵原因

出國「必備5大保健品」！營養師曝「防失眠、拉肚子」：有效應急

高中軟聯／骰到六！洪嘉恩11K完封秀　金門農工1比0險勝四維高中

商務艙驚見「發霉草莓」！　詹惟中揭更扯經驗：投訴也不理

高中軟聯／張愷恩狂飆12K完投　內思靠再見保送逆轉開胡

「新住民也是台灣人！」鄭正鈐控綠歧視：別再撕裂社會

金娜英「2兒踩電梯扶手」引眾怒！　被轟態度傲慢急刪照道歉

勾惡遭瞎爆性騷「又被盜名詐騙」開告！　網美全力挺：超級大好人

南韓代理總統韓悳洙「準備請辭」！　傳計畫宣布參選總統

蔡阿嘎遭影射！「嘉義阿賢」親戚貪財惡行全公開　本人發聲鞠躬道歉

快訊／普丁宣布自5月8日起停火3天　呼籲烏克蘭也一起

快訊／西班牙、葡萄牙全國大停電　鐵路公司：整個國家電網被切斷

【哄睡報告？】爸爸哄寶寶開啟「里長模式」 媽媽在旁笑翻XD

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

薄荷能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

李珠珢跳椅子舞　90度彎腰「雙球炸出」！球迷嗨

別再掏耳朵！醫師曝「3大風險」：真實案例

小北百貨「1神物」波蘭人狂讚！台網曝真相笑翻

明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

19歲酒店妹整形拚上位卻遭冷凍　一票人指這原因

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

更多熱門

相關新聞

離職2年！她因「1動作」遭前公司提告

離職2年！她因「1動作」遭前公司提告

一名女網友最近分享自身經驗，她離職2年後，竟因為匿名在網路文章留言分享工作心得，遭到前公司提告。從收到地檢署通知到出庭調解的過程，皆讓她深刻體會，匿名平台並非絕對保護個資，且在法律程序中，並不一定存在真正的公平與正義。

3生肖立夏後轉運！事業一飛沖天

3生肖立夏後轉運！事業一飛沖天

出國「必備5大保健品」！營養師曝「防失眠、拉肚子」

出國「必備5大保健品」！營養師曝「防失眠、拉肚子」

「清潔工站15樓外牆」無防護！住戶：出事變凶宅

「清潔工站15樓外牆」無防護！住戶：出事變凶宅

防失智！醫建議「做好3事」：大腦會感謝你

防失智！醫建議「做好3事」：大腦會感謝你

關鍵字：

周刊王小姑媳婦

讀者迴響

熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

即／北市大安區某國小女老師墜樓亡

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽

獨／歐陽妮妮宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔收履歷「堅決不用」吐實情

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面