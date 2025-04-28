出國「必備5大保健品」！營養師曝「防失眠、拉肚子」：有效應急

▲出國旅遊最怕遇上身體不舒服，許多人會攜帶藥品以備不時之需。（示意圖／CTWANT資料

圖文／CTWANT

出國旅遊最怕遇上身體不舒服，如肚子痛、暈機、感冒等，有時當地醫療不方便，因此許多人會攜帶成藥以備不時之需。營養師透露，只要離開自己熟悉的環境和作息，許多人經常會出現便秘、肚子痛、腹瀉等腸胃問題，因此出國除了必須準備些基本藥品，一些保健品也是不錯的選擇，特地列出幾項供民眾參考。

營養師蔡宜方在臉書粉專「宜方營養師 健康・輕談」分享，自己最近出國旅行了一段時間，發現在國外很容易出現一些在本地很少發生的健康問題，「一般來說，只要離開自己熟悉的環境和作息，經常會有便秘、拉肚子、肚子痛、嚴重感冒、失眠各種問題出現。因此除了一些基本藥品必須準備之外，一些保健品也是可以備起來以備不時之需的！」

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1、益生菌

腸道菌相的平衡能穩定消化道環境、維持消化順暢、預防水土不服，尤其是預防搭機時可能造成腸道蠕動變慢引發的便秘。

2、纖維補充品

旅遊時不易控制餐食，經常會有大魚大肉、缺乏蔬果的情形，長時間下來極容易造成便秘或產氣，補充品能暫時彌補食物纖維來源的不足。

3、維生素C

當不幸中了感冒，可及時補充維生素C幫助維持免疫力強壯、緩和感冒嚴重程度和發炎狀況，避免接下來的行程都在昏昏欲睡下度過。

4、助眠相關補充品

有時遇到不熟悉的環境或時差問題造成失眠、睡不好的狀況頻繁，助眠的補充品可以適時補充，例如含褪黑激素類似成分的補充品。另外，芝麻素、維生素E也是可輔助的保健品。

5、薑糖塊

生薑幫助緩解發炎和調節消化狀況，當遇到感冒不舒服或脹氣、頭暈噁心時可以使用，且帶有甜味的薑糖也可以立即補充糖分提供能量，緩解不適。

▲營養師蔡宜方建議要出國者，可攜帶益生菌、纖維補充品、維生素C、薑糖塊與芝麻素等助眠保健品，來改善旅途中不適。（圖／翻攝自臉書／宜方營養師 健康・輕談）

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