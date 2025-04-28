　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防失智！醫建議從20多歲「做好3件事」：大腦會感謝你

（示意圖／Pixabay）

▲研究發現，阿茲海默症的危險因子，早在20多歲就開始累積。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

失智症的風險可能早在20多歲就開始累積！根據美國哥倫比亞大學最新研究顯示，高血壓、膽固醇異常、缺乏運動等阿茲海默症危險因子，對年輕人的大腦認知功能已有細微影響。腦神經科學博士鄭淳予醫師也強調，預防失智應從年輕時做起，改善飲食、運動、睡眠等生活習慣，才能有效保護大腦健康，延緩認知退化。

鄭淳予醫師今（28）早在臉書發文指出，失智症的風險可能從20多歲就開始悄悄累積，許多人總以為失智是老年才會面臨的問題，但事實上，相關的蛛絲馬跡早在24歲就可能悄然出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭淳予醫師根據美國哥倫比亞大學團隊2025年4月發表於《The Lancet Regional Health – Americas》的最新世代研究指出，包括高血壓、膽固醇異常、缺乏運動、慢性發炎等阿茲海默症的危險因子，對大腦的負面影響可能從20多歲就開始逐步累積。

該研究還發現，受試者的心血管健康狀態、免疫發炎指標，以及與阿茲海默症相關的生物標記，全都與認知記憶表現密切相關，即使在年輕族群也不例外。更值得注意的是，這些認知測驗中觀察到的細微變化，在年輕受試者身上就已能察覺，顯示在臨床症狀出現前，大腦可能早已埋下退化的伏筆。

鄭淳予醫師特別提醒，失智症的預防必須從現在就開始行動。他建議民眾放下手中的含糖飲料和加工糕餅麵包，因為這些選擇將直接影響大腦健康。當前的生活習慣，包括血壓控制、運動頻率、飲食內容、睡眠品質以及抗發炎習慣，都是守護大腦、延緩退化的關鍵因素。

他也強調，現在開始「吃對、睡飽、動起來」，不只是為了腹肌，還是為了保住我們的記憶力，「放下手上的手搖飲和加工糕餅麵包，大腦會感謝你。」

鄭淳予醫師還在文末補充，這項研究是透過分析美國「青少年到成人健康全國縱貫研究」（Add Health）的數據資料，追蹤約1萬多名從青少年到成年的受試者。研究團隊分別在受試者24至34歲及34至44歲期間，進行問卷調查、認知測驗、身體檢查及血液生物標記分析，獲得這些重要發現。

延伸閱讀
婚姻淪待遇競賽？女友揪「房產沒寫她名字」惹議　男嘆：我拿什麼贏
婦人照X光「體內佈滿白點」　醫師解釋恐怖真相
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00925退場！6／5終止上市
381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光
周四起雨連下5天　一圖看降雨熱區
留美雙碩士領42K！　遭解雇提告吞敗
板南線江子翠往龍山寺「冒燒焦味」嚇壞乘客　北捷曝初步判斷
施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建　高市府說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離職2年！她因「1動作」遭前公司提告　痛揭3點教訓

好市多購物車「阿嬤拿走1物」　喊年輕人讓一下！她傻：超荒謬

孩拿iPhone 16e被比下去！他佩服「敢生小孩的人」　網點出問題

3生肖「立夏」後轉運！事業一飛沖天　屬牛財運旺爆

導演李安也愛吃！台中知名鍋物店推母親節優惠「肉盤買1送1」

社群短影瞎傳「免洗餐具收費搶錢」　彭啓明：建議政府禁抖音

明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

伙食費「月燒1萬2」！她壓不到1萬內喊好慘　網揪關鍵原因

出國「必備5大保健品」！營養師曝「防失眠、拉肚子」：有效應急

東部觀光升級！秀姑巒溪遊客中心重建開工　估明年12月完工

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

離職2年！她因「1動作」遭前公司提告　痛揭3點教訓

好市多購物車「阿嬤拿走1物」　喊年輕人讓一下！她傻：超荒謬

孩拿iPhone 16e被比下去！他佩服「敢生小孩的人」　網點出問題

3生肖「立夏」後轉運！事業一飛沖天　屬牛財運旺爆

導演李安也愛吃！台中知名鍋物店推母親節優惠「肉盤買1送1」

社群短影瞎傳「免洗餐具收費搶錢」　彭啓明：建議政府禁抖音

明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

伙食費「月燒1萬2」！她壓不到1萬內喊好慘　網揪關鍵原因

出國「必備5大保健品」！營養師曝「防失眠、拉肚子」：有效應急

東部觀光升級！秀姑巒溪遊客中心重建開工　估明年12月完工

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

快訊／大宇資砸5億認購揚智私募案拿16.51%股份　搶佔AI科技市場

《惡靈古堡4重製版》慶祝影片出現「IX」　網嗨喊：RE9要來啦

化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

台灣報稅季到了！班艾佛列克「溫馨提醒」　《會計師2》票房開紅盤

宜蘭最新海景第一排私廚料理！漁港直送海味鍋物　嗑現蒸A5和牛捲

科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

搭機小心被盜！空服員揭「3常見動作恐被盯上」：登機前後都有危險

381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

【不要浪費】說好減肥身體卻很誠實　男請吃又請喝：我沒逼你喔

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

薄荷能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

李珠珢跳椅子舞　90度彎腰「雙球炸出」！球迷嗨

別再掏耳朵！醫師曝「3大風險」：真實案例

小北百貨「1神物」波蘭人狂讚！台網曝真相笑翻

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

19歲酒店妹整形拚上位卻遭冷凍　一票人指這原因

超佛心公司！　家有15歲以下小孩每月薪水加給

更多熱門

相關新聞

媽媽用ChatGPT看手相淚崩！原因是問了「這問題」

媽媽用ChatGPT看手相淚崩！原因是問了「這問題」

近年ChatGPT等生成式AI爆紅，很多人都會用ChatGPT來製圖，不過其實它還有很多功能。一名妹子分享因為媽媽深信塔羅牌與算命，於是她建議媽媽用ChatGPT幫忙看手相，沒想到媽媽看完竟然當場淚崩，讓妹子直呼「原來AI也會惹哭人類呀」。

7-11開賣「18元新商品」！萬人吃過狂讚

7-11開賣「18元新商品」！萬人吃過狂讚

客製矽膠娃娃「紀念亡妻」！業者「1原因」拒絕

客製矽膠娃娃「紀念亡妻」！業者「1原因」拒絕

他怒批全聯結帳「沒幫裝袋」！全網逆風：刁民

他怒批全聯結帳「沒幫裝袋」！全網逆風：刁民

完美隱身！他逛超市驚見賣「甜點空盒」

完美隱身！他逛超市驚見賣「甜點空盒」

關鍵字：

鄭淳予周刊王

讀者迴響

熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

即／北市大安區某國小女老師墜樓亡

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽

蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔收履歷「堅決不用」吐實情

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

獨／歐陽妮妮宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面