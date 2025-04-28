防失智！醫建議從20多歲「做好3件事」：大腦會感謝你

▲研究發現，阿茲海默症的危險因子，早在20多歲就開始累積。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

失智症的風險可能早在20多歲就開始累積！根據美國哥倫比亞大學最新研究顯示，高血壓、膽固醇異常、缺乏運動等阿茲海默症危險因子，對年輕人的大腦認知功能已有細微影響。腦神經科學博士鄭淳予醫師也強調，預防失智應從年輕時做起，改善飲食、運動、睡眠等生活習慣，才能有效保護大腦健康，延緩認知退化。

鄭淳予醫師今（28）早在臉書發文指出，失智症的風險可能從20多歲就開始悄悄累積，許多人總以為失智是老年才會面臨的問題，但事實上，相關的蛛絲馬跡早在24歲就可能悄然出現。

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鄭淳予醫師根據美國哥倫比亞大學團隊2025年4月發表於《The Lancet Regional Health – Americas》的最新世代研究指出，包括高血壓、膽固醇異常、缺乏運動、慢性發炎等阿茲海默症的危險因子，對大腦的負面影響可能從20多歲就開始逐步累積。

該研究還發現，受試者的心血管健康狀態、免疫發炎指標，以及與阿茲海默症相關的生物標記，全都與認知記憶表現密切相關，即使在年輕族群也不例外。更值得注意的是，這些認知測驗中觀察到的細微變化，在年輕受試者身上就已能察覺，顯示在臨床症狀出現前，大腦可能早已埋下退化的伏筆。

鄭淳予醫師特別提醒，失智症的預防必須從現在就開始行動。他建議民眾放下手中的含糖飲料和加工糕餅麵包，因為這些選擇將直接影響大腦健康。當前的生活習慣，包括血壓控制、運動頻率、飲食內容、睡眠品質以及抗發炎習慣，都是守護大腦、延緩退化的關鍵因素。

他也強調，現在開始「吃對、睡飽、動起來」，不只是為了腹肌，還是為了保住我們的記憶力，「放下手上的手搖飲和加工糕餅麵包，大腦會感謝你。」

鄭淳予醫師還在文末補充，這項研究是透過分析美國「青少年到成人健康全國縱貫研究」（Add Health）的數據資料，追蹤約1萬多名從青少年到成年的受試者。研究團隊分別在受試者24至34歲及34至44歲期間，進行問卷調查、認知測驗、身體檢查及血液生物標記分析，獲得這些重要發現。

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