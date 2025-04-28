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離職2年！她因「1動作」遭前公司提告　痛揭3點教訓

▲▼ 手機,單身,滑手機。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲女子匿名在網路文章留言分享自身工作經歷，竟被前公司提告。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

一名女網友最近分享自身經驗，她離職2年後，竟因為匿名在網路文章留言分享工作心得，遭到前公司提告。從收到地檢署通知到出庭調解的過程，皆讓她深刻體會，匿名平台並非絕對保護個資，且在法律程序中，並不一定存在真正的公平與正義。

原PO在Dcard以「工作離職兩年後被前公司告」為題發文，表示今年年初收到地檢署來信，但信中未明示案由或告訴人，致電詢問時，書記官也堅持無法透露相關資訊。他在毫無頭緒下出庭，直到偵查庭上，才得知自己因為在Dcard平台，以某大學名義對文章留言分享前公司工作經驗而遭提告。

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庭上檢察官詢問原PO發布留言內容的目的與動機時，她當場承認確有留言，並解釋僅是根據個人經驗回應文章問題，沒有惡意抹黑。檢察官聽聞後表露出無奈表情，並提醒原告方此案屬小案件，是否考慮調解，對方法務則積極表示願意。

進入調解階段，原告法務要求原PO刪除留言並公開道歉。原PO心中雖覺不滿，但衡量後認為刪除留言、留下一則無傷大雅的道歉訊息，對自己影響最小，於是同意調解，案件最終以撤告結束。

經過此次經歷，原PO總結3點教訓，其一是匿名平台並非絕對保護個資，在司法調查需求下，平台仍會配合提供使用者資訊；其二是發言過於具體、事實列舉清楚，反而容易被鎖定提告對象，比起夾雜主觀的情緒性批評，更容易引起法律爭議；其三是法律程序中並不保證公平正義，提告與被告雙方角色並非絕對的正邪之分。

貼文引發網友熱議，相繼指出「太衰了吧！公司有夠雷」、「台灣人真的很可憐，想要上來勸大家不要去血汗公司受苦，還會被告」、「下次記得用代號或是公司的綽號」、「如果是台灣公司是可以要求提供資料，如果是國外公司，就沒辦法」、「看完這篇文章真的深感共鳴，之前也因為匿名分享面試趣的經歷，結果被前公司提起訴訟，甚至『面試趣』還被要求刪除留言，否則也將面臨聯合提告的威脅」。

另也有人建議，「大家要知道網路上如果沒有任何評論的公司更可怕，比查到一堆黑料的公司還可怕。有黑料的公司，至少坦蕩蕩面對他們的黑歷史，找不到任何評價的公司，大概都是因為之前評論的人都被告、被肅清，所以才什麼都找不到。以後大家找工作，對於沒有評論的公司也要三思。」

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