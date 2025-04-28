吸金大王又搞「神說CCE」遭收押扣30億　檢給表單找被害人

▲中檢偵辦神說公司、中華資金交易所涉嫌吸金案，負責人陳建安曾因類似案件被判刑。（圖／翻攝中華資金交易所網站）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦神說國際股份有限公司、中華資金交易所（CCE）吸金案，18日前往搜索15處，認定神說公司負責人陳建安（綽號陳光）涉嫌違反銀行法、洗錢等罪，聲押獲准，陳建安老婆、小孩各300萬交保，其餘4人20萬以上不等交保。檢方提供表單，若有民眾是遭神說公司、CCE詐騙，可與檢警聯繫。

「陳建安」名字不陌生，早在2008年就曾傳出，陳建安兄弟檔就以民間互助會方式，成立「大東資產管理顧問股份有限公司」，吸引民眾加入標會，會員人數曾高達2萬多人，陳建安當時一、二審遭判8年，但陳近年捲土重來，又開設「神說公司」，再以中華資金交易所（CCE）包裝，會員四處開設分所。

▲神說公司今年2月發出聲明稱沒有詐騙。（圖／記者許權毅翻攝）



陳建安還申請「專利」，自稱平台能夠自動續標，每一會1萬元，稱只要成為會員就會被自動安插到會組中，只要每滿25人，就會開始進行標會，死會得標可領全部標金，每月只需再付5千，活會未得標就繼續競標。

中檢指出，檢察官黃鈺雯檢察官18日指揮中調站、刑事局中打、市警局第六分局持搜索票，搜索神說公司等15處所，約談涉案人員到案說明。經檢方訊問後，認定神說公司實際負責人陳○安（暱稱陳光）涉嫌違反銀行法、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向地院聲請羈押禁見獲准，其餘6名涉嫌人分別以20萬元至300萬元不等金額具保候傳。

檢方表示，為保障被害人權益，落實高等檢察署追贓返還、填補被害人損害之政策，本案除經搜索查扣不法所得之現金以外，並針對不動產、麥拉倫等豪車及神說公司等帳戶，向聲請扣押裁定獲准，保全金額共計約 30億元。若因投資本案吸金集團受有損害，請以下列網址及 QRCODE 與承辦之司法警察機關聯繫，以確保合法權益。（https://forms.gle/woWya8Nnn4jz9V2h8）

▲檢方提供網址表單，若有民眾是因此案遭詐騙，可連繫檢警。（圖／中檢提供）



實際查看神說公司、中華資金交易所網站，今年2月先駁斥詐騙高齡長者，強調都是合法經營，但細看內容全是大玩文字遊戲；本月遭檢調搜索後，又再度發出全台交易所停止營運聲明，稱是配合司法機關，公司帳戶遭凍結，還情勒會員如果願意幫忙行政業務，感謝情義相挺，但是已經無法發薪資。

▲中華資金交易所稱配合調查，帳戶遭凍結。（圖／翻攝中華資金交易所網站）