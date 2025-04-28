詐騙集團網路陷阱！　嘉義女子被騙差點損10萬





▲▼ 網友網路遇到假中獎真詐騙 ，求救水上警分局及時阻詐 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



水上分局水上聯合所日前遇一名神情慌張女子，前來水上派出所，請求警方協助，女子表示自己網路抽獎意外抽中一筆近10萬金額，但要交付稅金及相關手續費等，讓他不得已向警方求救。



警方表示，24歲羅姓女子聲稱，自己在Instagram社群網站上看到一則限時動態廣告抽獎活動，內容為公益捐款抽獎活動，只要登錄個資即可參與盲盒、轉盤等抽獎活動，登錄之後對方提供一個名稱為「驚喜盲盒.開盒有禮」的抽獎網站，羅女不疑有他便按其指示輸入資料抽獎，果然抽中新台幣9萬6仟多元。

惟對方以金管會監督、金融卡需驗證為由，要求羅女先寄出自己的提款卡且要附上密碼，並告知「因中獎金額較大，所以需保密，在領到獎金前不要告訴無關的第三者」等語，後續對方又要求要支付稅金及手續費用，否則就無法領獎，羅女驚覺自己可能遭到詐騙，又不知如何是好，便匆忙前往派出所，警方先安撫羅女情緒，告知這是詐騙集團慣用手法，羅女向警方表示不會再相信對方，並感謝警方協助避免其損失。



水上分局呼籲，詐騙集團常以「中獎通知」「高額回饋」等手法誘騙民眾提供帳戶或個資，民眾務必提高警覺，遇到類似情況可撥打165反詐騙專線或向警方求證，以免落入詐騙圈套，民眾也可至內政部警政署「165全民防騙網」的「打詐儀錶板」查詢最新詐騙手法、高風險帳戶及防詐技巧，以提升防詐意識，確保財產安全。