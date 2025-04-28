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台中大賣場女廁「有攝狼」！眼鏡男瞎掰走錯邊　遭警3罪移送

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區某大型量販店，昨天（27日）傍晚發生1名蔡姓男子躲在女廁內，疑似用手機偷拍女子如廁畫面，女子驚覺隔板旁多出一隻人手，嚇得叫喚友人攔住蔡男，並通報警方處理。警方獲報到場，蔡男起初辯稱「走錯邊」，後來坦承涉案，警詢後依妨害性隱私等罪嫌將蔡送辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蔡姓男子躲在量販店女廁內偷拍，遭警方查獲。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方指出，昨天傍晚5時30分接獲民眾報案，稱西屯區青海路一間量販賣場疑有男子躲在女廁偷拍，立刻前往現場查處，將涉案人及手機一併帶回派出所。

據查，蔡姓男子（39歲）平時打零工維生，近日疑因經濟壓力大萌生不良想法，昨天獨自一人走進賣場，趁四下無人潛入賣場地下一樓美食街的女廁，涉嫌從廁所隔板下方縫隙，利用手機拍攝女子如廁畫面。

警方畫面顯示，員警到場後看見2男1女在女廁外警戒，女廁內有1名戴眼鏡、身穿深色背心的男子，驚慌失措地等待員警到來。

員警詢問有無偷拍？蔡男聲稱「我沒有」；員警問那怎麼會在這？蔡男說「我走錯邊」；接著員警要求蔡男出示相關偷拍影像，但疑似遭到蔡男刪除。警方將他帶回派出所後，蔡才坦承有偷拍不雅畫面，全案警詢後依妨害性隱私、不實性影像罪、妨害秘密罪，移送台中地檢署偵辦。

警方後續將持續擴大追查是否有更多被害人，或蔡男背後是否有偷拍犯罪集團等方向調查。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方將蔡男帶回派出所調查。（圖／記者白珈陽翻攝）

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