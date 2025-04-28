嘉藥粧品媒合會規模創新高！　42家企業500職缺助攻學生職涯起飛

▲嘉南藥理大學28日舉辦2025就業實習媒合會暨產業聯盟簽約儀式，42家企業共釋出500個職缺，現場盛況熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，28日在校內創客基地盛大舉辦「2025就業實習媒合會暨粧品產業聯盟合作簽約儀式」，吸引台灣、日本、香港及上海等地共42家指標企業參與，釋出超過500個兼職、實習及正職職缺，創下歷年最大規模與最高國際能見度，助力學生職涯早起飛。

此次媒合會涵蓋研發製造、醫美藥粧、品牌專櫃、芳療、美甲美睫及婚紗髮型等六大領域，邀請美商雅詩蘭黛、資生堂、克麗緹娜、NARS、佐登妮絲、光澤醫美集團、日藥本舖等知名企業進駐，不僅依能力給予優渥薪資，表現優異者更有機會挑戰月薪近10萬元。即將於暑假展開實習的張同學表示，希望藉此次機會進入心儀企業實習，累積實戰經驗，為未來職涯鋪路。

嘉藥校長張翊峰致詞時表示，透過與多家知名企業的深度合作，學生得以提前體驗職場，累積專業實力，這不僅是對嘉藥教育品質的肯定，更是對青年未來的投資。張校長強調，未來嘉藥將持續深化產學合作，推動更多元且永續的實習就業機會，讓學生能以專業所長，開創無限職涯可能。