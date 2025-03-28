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強化職安　台南勞工局與嘉藥攜手共辦「職災預防．健康促進」論壇

▲台南市勞工局與嘉南藥理大學職業安全衛生系，28日合作辦理2025年「職災預防．健康促進」高階主管論壇，邀請專家學者進行專題演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局與嘉南藥理大學職業安全衛生系，28日合作辦理2025年「職災預防．健康促進」高階主管論壇，邀請專家學者進行專題演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局與嘉南藥理大學職業安全衛生系，28日合作辦理2025年「職災預防．健康促進」高階主管論壇，針對「AI智慧科技安全衛生管理實務分享」、「科技防災國際趨勢與職災案例預防」以及「骨質疏鬆的認知、危害、與養護」、「2024年重大職災案例檢討暨2025年勞動檢查方針-有關職業安全衛生檢查重點講說」等四大主題，邀請專家學者進行專題演講。

嘉南藥理大學劉瑞美副校長、台南市勞工局長王鑫基、台南市各市級總工會以及安衛家族等產官學各界代表共約200人參加。論壇首先由奇美實業風險管理處吳義郎副理以「AI智慧科技安全衛生管理實務分享」為題，指出隨著人工智慧（AI）的快速進步，AI不僅能提升作業安全性，更能預測風險、優化管理流程，進一步降低意外事故的發生率。同時也分享奇美實業在AI導入的核心應用、關鍵考量及管理挑戰，持續修正發展策略，讓智慧安全發展朝向更精準、更高效的方向邁進，致力於打造零事故的智慧職場。

▲台南市勞工局與嘉南藥理大學職業安全衛生系，28日合作辦理2025年「職災預防．健康促進」高階主管論壇，邀請專家學者進行專題演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

接著由財團法人安衛技術中心邱祺文副理以「科技防災國際趨勢與職災案例預防」為講題，指出隨著智慧製造、工業4.0的發展，全球企業逐漸將人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、大數據分析、AR/VR技術等，應用於工作場所安全監測與風險管理，課程聚焦於國際科技防災應用趨勢，探討各國如何利用先進技術提升職業安全，並透過國內外製造業職災案例與影片，分析不同科技產品的應用方向。

第三個議題由奇美醫學中心神經外科主任陳志偉醫師講解「骨質疏鬆的認知、危害、與養護」，陳主任指出隨著醫學迅速發展，國人平均壽命延長，社會高齡化的結果也導致骨質疏鬆的發生率逐年增加，因骨質疏鬆造成的脊椎體壓迫性骨折每年約有5-6萬人左右，這類病患需要專人長期照護，國家社會付出巨大的經濟成本。課程中也闡述藥物治療、臥床休息、背架使用、物理治療、外科療法等有效的保養治療方法，提升大家對骨質疏鬆的認知與預防能力。

▲台南市勞工局與嘉南藥理大學職業安全衛生系，28日合作辦理2025年「職災預防．健康促進」高階主管論壇，邀請專家學者進行專題演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最後勞動部職安署南區職業安全衛生中心蔡建成簡任技正以「2024年重大職災案例檢討暨2025年勞動檢查方針-有關職業安全衛生檢查重點講說」為題，向與會的事業單位檢討2024年所發生重大職災案例的原因，並宣導今年度勞動檢查的重點方向，提醒大家應確實遵守規定並落實職安衛工作，才能有效降低職業災害的發生機率。

王鑫基局長指出，來參加論壇的皆為台南市安衛家族成員，而籌組安衛家族的目的就是要籍由大廠帶小廠來提升所有成員職安衛的水平，共同營造「幸福企業」，讓所有家族的勞工朋友每天早上能歡歡喜喜出門上班，抱著歡喜心共同努力打拚，必定會有高的工作效率，下班後能平平安安回家享受天倫之樂，社會充滿一片祥和氣氛，這便是黃偉哲市長推動「希望家園」的精神。

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