嘉藥USR計畫再創佳績　榮獲在地共融組績優獎肯定

▲嘉南藥理大學在2025年《遠見雜誌》主辦的USR大學社會責任獎中，從全台215件參賽作品中脫穎而出，榮獲「在地共融組」績優獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學在《遠見雜誌》主辦的USR大學社會責任獎中，再次展現卓越的社會責任表現，繼2024年獲得「福祉共生組」楷模獎後，2025年從全台215件參賽作品中脫穎而出，榮獲「在地共融組」績優獎。

頒獎典禮於8日下午在台北香格里拉飯店隆重舉行，嘉藥副校長王嘉穗、國際長林怡君、研發處育成中心執行長陳婉嫻及阿蓮里里長黃靖娟代表出席領獎。

此次獲獎的「賦能偏鄉社區×築夢幸福家園」計畫，是延續阿蓮社區的成功經驗，攜手夥伴學校、醫療機構與合作企業，協助高雄田寮區山城農村發展協進會活化閒置的田寮國小校地，打造一處結合教育學習與多元運動的智慧生活空間，並鏈結社福資源，推動地方創生與高齡友善社區建構，成為USR計畫偏鄉再造的典範。

《遠見雜誌》USR大學社會責任獎是國內最具指標性的社會創新獎項，致力表揚在社會關懷、環境永續、城鄉共好及教育創新等方面表現突出的大學。今年的比賽更吸引全台67所大專院校共215件參賽作品，創下新高紀錄，總參賽件數較上屆成長25.7%，競爭激烈。

校長張翊峰表示，此次獲獎是對嘉藥長期深耕USR的肯定與鼓勵透過USR計畫，嘉南藥理大學呼應台灣高齡社會的問題與需求，結合學校的「藥食粧安」、「智慧生活」及「環境永續」特色，利用遠距健康諮詢服務技術，掌握偏鄉地方需求，協助減緩社區長輩的生理功能退化，維持身體功能，減少長照資源壓力，延長健康餘命，朝向打造幸福家園、促進多元共融的願景邁進。