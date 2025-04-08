　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉藥USR計畫再創佳績　榮獲在地共融組績優獎肯定

▲嘉南藥理大學在2025年《遠見雜誌》主辦的USR大學社會責任獎中，從全台215件參賽作品中脫穎而出，榮獲「在地共融組」績優獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學在2025年《遠見雜誌》主辦的USR大學社會責任獎中，從全台215件參賽作品中脫穎而出，榮獲「在地共融組」績優獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學在《遠見雜誌》主辦的USR大學社會責任獎中，再次展現卓越的社會責任表現，繼2024年獲得「福祉共生組」楷模獎後，2025年從全台215件參賽作品中脫穎而出，榮獲「在地共融組」績優獎。

頒獎典禮於8日下午在台北香格里拉飯店隆重舉行，嘉藥副校長王嘉穗、國際長林怡君、研發處育成中心執行長陳婉嫻及阿蓮里里長黃靖娟代表出席領獎。

▲嘉南藥理大學在2025年《遠見雜誌》主辦的USR大學社會責任獎中，從全台215件參賽作品中脫穎而出，榮獲「在地共融組」績優獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次獲獎的「賦能偏鄉社區×築夢幸福家園」計畫，是延續阿蓮社區的成功經驗，攜手夥伴學校、醫療機構與合作企業，協助高雄田寮區山城農村發展協進會活化閒置的田寮國小校地，打造一處結合教育學習與多元運動的智慧生活空間，並鏈結社福資源，推動地方創生與高齡友善社區建構，成為USR計畫偏鄉再造的典範。

▲嘉南藥理大學在2025年《遠見雜誌》主辦的USR大學社會責任獎中，從全台215件參賽作品中脫穎而出，榮獲「在地共融組」績優獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《遠見雜誌》USR大學社會責任獎是國內最具指標性的社會創新獎項，致力表揚在社會關懷、環境永續、城鄉共好及教育創新等方面表現突出的大學。今年的比賽更吸引全台67所大專院校共215件參賽作品，創下新高紀錄，總參賽件數較上屆成長25.7%，競爭激烈。

▲嘉南藥理大學在2025年《遠見雜誌》主辦的USR大學社會責任獎中，從全台215件參賽作品中脫穎而出，榮獲「在地共融組」績優獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

校長張翊峰表示，此次獲獎是對嘉藥長期深耕USR的肯定與鼓勵透過USR計畫，嘉南藥理大學呼應台灣高齡社會的問題與需求，結合學校的「藥食粧安」、「智慧生活」及「環境永續」特色，利用遠距健康諮詢服務技術，掌握偏鄉地方需求，協助減緩社區長輩的生理功能退化，維持身體功能，減少長照資源壓力，延長健康餘命，朝向打造幸福家園、促進多元共融的願景邁進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「沒半個人也要播？」電影院員工解惑：這時間才能卡掉
男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半癱軟倒地　送急診才知中風了
國安基金進場前夕　八大官股集中火力買超台積電36.7億元
高雄光電業連續遭竊報警卻被吃案　所長記過拔官...分局長也慘
雨勢「由北往南」炸全台時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大金龜得主餐廳遭竊　小偷「全套計畫」躲監視器

嘉藥USR計畫再創佳績　榮獲在地共融組績優獎肯定

春日限定！新北河濱苦楝花雨綻放　飄香賞景正當時

全民防蚊總動員！新北開設防蚊師專班　打造登革熱防護網

藝術迷注意！新北市美術館今起試營運　三大開館展覽搶先曝光

獨／新接任谷關派出所長　考取警大刑事研究所獲警局長力推

新北確保防洪功能正常　塔寮坑二號抽水站4／9蓄水試抽

32%關稅對桃園產業造成重大衝擊　各黨派議員質詢關切

新北水利局生態監測有成　碧潭堰魚類洄游創高峰

《德國檢察實務》專書發表　德在台辦事處長許佑格：令人驚艷

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

大金龜得主餐廳遭竊　小偷「全套計畫」躲監視器

嘉藥USR計畫再創佳績　榮獲在地共融組績優獎肯定

春日限定！新北河濱苦楝花雨綻放　飄香賞景正當時

全民防蚊總動員！新北開設防蚊師專班　打造登革熱防護網

藝術迷注意！新北市美術館今起試營運　三大開館展覽搶先曝光

獨／新接任谷關派出所長　考取警大刑事研究所獲警局長力推

新北確保防洪功能正常　塔寮坑二號抽水站4／9蓄水試抽

32%關稅對桃園產業造成重大衝擊　各黨派議員質詢關切

新北水利局生態監測有成　碧潭堰魚類洄游創高峰

《德國檢察實務》專書發表　德在台辦事處長許佑格：令人驚艷

真正「史詩級崩盤」還在路上　黑天鵝經理人：美股最終將暴跌80％

詐騙剉咧等！士檢攜中信銀設「帳戶預警中心」　從源頭攔截不法

朴娜勑才被寶兒無禮挖苦　「突缺席廣播節目」認1.3億豪宅遭竊

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

12強冠軍助攻招生！竹林軟硬式首次雙進全國賽　張立辰猛打賞領勝

威能帝6.1局7K奪勝　桃猿6比3賞悍將4連敗

馬光國小硬聯首秀火力全開！許孟夫7K完投、黃宇成再見安奪勝

北韓士兵跨越兩韓軍事分界線！疑執行偵查誤闖　南韓火速鳴槍警告

INNISFREE攜手崔弟推出超可愛聯名、幻藍小熊代言香水討論度破表

大金龜得主餐廳遭竊　小偷「全套計畫」躲監視器

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

地方熱門新聞

新北「這商店街」如今空無一人

建設公司欠稅罰1214萬元拒繳實際負責人管收獲准

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用

三重、板橋2大幹道明起全面銑鋪

面對32%關稅　桃園工業會提三建言盼中央重視

陳亭妃要求「花卉產業創新園區」人力組織編制1個月內完成

桃園航空城安置宅　將啟動驗、交屋

台中警局長力推　谷關派出所新任所長

屏東女離家失聯　警地毯式搜尋1小時找到

WHO推孕產婦和新生兒健康運動

屏東警局38位中階警官職務異動

古今文學經典賞析講座　4/12起桃市圖總館開講

陳紹榮、陳家叢、李尚勳3人 考上警佐班

地震重創台南18農會建物陳亭妃爭取逾2億補助改建整修

更多熱門

相關新聞

台南勞工局與嘉藥攜手共辦「職災預防．健康促進」論壇

台南勞工局與嘉藥攜手共辦「職災預防．健康促進」論壇

台南市勞工局與嘉南藥理大學職業安全衛生系，28日合作辦理2025年「職災預防．健康促進」高階主管論壇，針對「AI智慧科技安全衛生管理實務分享」、「科技防災國際趨勢與職災案例預防」以及「骨質疏鬆的認知、危害、與養護」、「2024年重大職災案例檢討暨2025年勞動檢查方針-有關職業安全衛生檢查重點講說」等四大主題，邀請專家學者進行專題演講。

嘉藥申請入學繳出亮眼成績！醫管、食藥檢測系成熱門選擇

嘉藥申請入學繳出亮眼成績！醫管、食藥檢測系成熱門選擇

無私奉獻指引更生人　士檢表揚績優榮觀

無私奉獻指引更生人　士檢表揚績優榮觀

南消啟動消防職安元年攜手嘉藥大學共創安全職場

南消啟動消防職安元年攜手嘉藥大學共創安全職場

嘉藥大學軍訓室卓越表現獲兵役業務雙績優獎

嘉藥大學軍訓室卓越表現獲兵役業務雙績優獎

關鍵字：

嘉藥USR計畫績優

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

即／陽明海運大樓爆墜樓！　男員工疑「17F墜下」當場死亡

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

即／國1貨櫃車衝撞施工緩撞車　楊梅交流道全線封閉

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

快訊／林美貞宣布離婚！　斷開孫興24年婚姻

國安基金第9度進場！　創台股指數最高護盤紀錄

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

即／台南安平區女子墜樓　身體變形當場死亡

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面