齊心培育國軍優質專業人才　嘉藥與飛行訓練指揮部締結策略聯盟　

▲嘉南藥理大學與陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部締結策略聯盟，由嘉南藥理大學校長張翊峰博士與飛行訓練指揮部指揮官張侯天汶少將代表簽署合作意向書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學與陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部，10日下午正式締結策略聯盟，雙方在飛行訓練指揮部接待室舉行合作意向書簽署儀式，由嘉南藥理大學校長張翊峰博士與飛行訓練指揮部指揮官張侯天汶少將代表簽署，宣示雙方未來將在多項領域展開緊密合作。

張翊峰校長表示，此次策略聯盟的建立，象徵雙方在教育與軍事專業培育領域邁向長期穩定合作，未來將聚焦在營區教學據點設立、推廣教育證照班與學分班等教育項目。透過整合嘉藥豐富的學術資源，轉化為實務應用的能量，落實嘉南藥理大學致力培養多元人才的辦學理念。

張侯天汶少將指揮官指出，嘉南藥理大學在全人健康、環境永續與專業技術等領域擁有堅實教學基礎與豐富經驗，對國軍人員本職學能與職涯發展具有高度助益，本次合作不僅將提升官士兵專業智識與人文素養，更有助於強化部隊整體戰力，期盼雙方未來更為持續深化合作，開創共榮之創新教育典範。

嘉南藥理大學長期致力實務導向教育，並積極推動大學社會責任（USR）計畫，致力於知識與實務並重的教育，透過此次與飛行訓練指揮部的策略結盟，雙方將共同整合資源、提升教學效能，共同為國軍培育具備專業能力與實務經驗的中堅幹部，為國家社會貢獻更多優秀人才。