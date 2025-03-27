嘉藥申請入學繳出亮眼成績！　醫管、食藥檢測系也成熱門選擇

▲114學年度四技申請入學第一階段於3月27日上午放榜，嘉南藥理大學再度繳出亮眼成績單，吸引5274人報名，2904人通過一階篩選，爭取475個名額，錄取率僅16.3%。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

114學年度四技申請入學第一階段於3月27日上午放榜，嘉南藥理大學再度繳出亮眼成績單，吸引5274人報名，2904人通過一階篩選，爭取475個名額，錄取率僅16.3%，顯示嘉藥辦學成效深獲肯定。

其中，藥學系共有2677人報名，1268人通過第一階段篩選，競爭200個名額，持續穩坐全國技職科系之冠，成為高中生最嚮往的技職學系。

此外，社會工作系、化粧品應用與管理系、環境工程與科學系、食藥檢測系、醫務管理系、公共消防安全系等6學系，也有超過百名學生通過第一階段篩選，其中食藥檢測系更是百位學生爭搶少數名額，顯見嘉藥在培育國考證照及產業人才方面表現，深受肯定。

嘉南藥理大學近年來屢獲佳績，2025年遠見雜誌「醫藥生技業最愛大學生」排名科大第一；非上市櫃公司最愛大學生排行私立科大第一，2024年大學問高中生「最愛藥學與營養科系」藥學系更獲全國第一，2024年藥師國考中取得超過全國平均兩倍的通過率，學生更奪下全國第3、4名，再度彰顯嘉藥卓越的醫藥與健康教育實力。學校連續兩期通過教育部USR計畫，今年更取得兩千多萬補助，並榮獲「USR福祉共生組楷模獎」，也展現出色的社會責任與影響力。

校長張翊峰表示，嘉藥創校至今59年，致培育兼具專業能力與人文素養的創新人才，結合時代與產業需求，以推廣「藥食粧安」、「智慧健康」和「資源永續」為三大發展特色，培育國家級考試及專業證照人才成效也是有目共睹，不僅以超過全國平均兩倍的藥師國考錄取率穩居「藥師推手」地位，師生在國際比賽中亦屢創佳績，13萬名校友更遍布全國各產業。面對未來，學校將積極導入AI應用工具，培養學生具備AI工具運用能力，並結合創造性與批判性思維的教育模式，培養學生正確價值觀。