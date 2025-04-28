杜絕網路暴力與詐騙　雲林縣府、議會攜手家扶強化兒少網安意識

▲雲林家扶中心舉辦「數位闖關去-親子野餐嘉年華」活動，讓親子瞭解數位足跡可能帶來的風險，學習保護個人資料與隱私。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣府、議會、虎尾公所、虎尾堀頭里攜手雲林家扶舉辦守「護兒少野餐」，以「看見數位足跡」呼籲「重視數位使用風險與兒少網路保護」議題，尤其兒少接觸網路容易與頻繁，加上好奇心與求知欲強烈，誤信網路訊息，遭有心人士利用個資外洩、導致被詐騙或網路霸凌等。現場50戶親子在遊戲、野餐、闖關中學習網路使用安全。



雲林家扶中心指出，教育部調查超過六成學生有智慧型手機，小學與國中生常用手機遊戲，分別高達79.7%與77.6%；高中生則高達85.6%使用社群網站App，網路使用已深植青少年生活。警政署更統計，網路犯罪發生數近五年成長330%，且兒童及少年被害人數較上一年同期增加33.20%，反映出青少年網路安全意識的不足。

▲雲林家扶中心舉辦「數位闖關去-親子野餐嘉年華」活動，讓親子瞭解數位足跡可能帶來的風險，學習保護個人資料與隱私。（圖／記者游瓊華翻攝）

盼藉此活動透過以情境式闖關遊戲，讓親子互動中瞭解數位足跡可能帶來的風險，並學習保護個人資料與隱私。雲林縣長張麗善感謝與議會、虎尾公所與堀頭里攜手雲林家扶一起來守護兒少，重視數位網路安全與杜絕暴力與詐騙，一同建立兒少數位足跡概念、不輕易外流個資、勿點不明連結等資安意識，積極保護與預防刻不容緩。

立法委員張嘉郡表示：數位化時代，數位侵害風險日增，感謝雲林家扶以野餐時光促進親子交流，一起培養正確的網路使用習慣與安全意識。更有「數位闖關去」規劃親子互動關卡，有「數位安全門設定最安全」、「足跡比對戰」等，讓孩子從遊戲中理解個資保護、網路言行責任與數位足跡無法抹除的特性。



雲林家扶主委陳燦勳強調，隱私風險和網路霸凌等事件層出不窮，務必保護好個資。網路安全不只是孩子的課題，更需要家長一同學習與陪伴。期望親子們共同提升全民對網安議題的敏感度與應對能力。若遭遇網路不法侵害，更應勇敢向113保護專線求助。

▲數位化時代，數位侵害風險日增，雲林家扶以野餐時光促進親子交流，一起培養正確的網路使用習慣與安全意識。（圖／記者游瓊華翻攝）