　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

杜絕網路暴力與詐騙　雲林縣府、議會攜手家扶強化兒少網安意識

▲雲林家扶中心舉辦「數位闖關去-親子野餐嘉年華」活動，讓親子瞭解數位足跡可能帶來的風險，學習保護個人資料與隱私。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林家扶中心舉辦「數位闖關去-親子野餐嘉年華」活動，讓親子瞭解數位足跡可能帶來的風險，學習保護個人資料與隱私。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣府、議會、虎尾公所、虎尾堀頭里攜手雲林家扶舉辦守「護兒少野餐」，以「看見數位足跡」呼籲「重視數位使用風險與兒少網路保護」議題，尤其兒少接觸網路容易與頻繁，加上好奇心與求知欲強烈，誤信網路訊息，遭有心人士利用個資外洩、導致被詐騙或網路霸凌等。現場50戶親子在遊戲、野餐、闖關中學習網路使用安全。

雲林家扶中心指出，教育部調查超過六成學生有智慧型手機，小學與國中生常用手機遊戲，分別高達79.7%與77.6%；高中生則高達85.6%使用社群網站App，網路使用已深植青少年生活。警政署更統計，網路犯罪發生數近五年成長330%，且兒童及少年被害人數較上一年同期增加33.20%，反映出青少年網路安全意識的不足。

▲雲林家扶中心舉辦「數位闖關去-親子野餐嘉年華」活動，讓親子瞭解數位足跡可能帶來的風險，學習保護個人資料與隱私。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林家扶中心舉辦「數位闖關去-親子野餐嘉年華」活動，讓親子瞭解數位足跡可能帶來的風險，學習保護個人資料與隱私。（圖／記者游瓊華翻攝）

盼藉此活動透過以情境式闖關遊戲，讓親子互動中瞭解數位足跡可能帶來的風險，並學習保護個人資料與隱私。雲林縣長張麗善感謝與議會、虎尾公所與堀頭里攜手雲林家扶一起來守護兒少，重視數位網路安全與杜絕暴力與詐騙，一同建立兒少數位足跡概念、不輕易外流個資、勿點不明連結等資安意識，積極保護與預防刻不容緩。

立法委員張嘉郡表示：數位化時代，數位侵害風險日增，感謝雲林家扶以野餐時光促進親子交流，一起培養正確的網路使用習慣與安全意識。更有「數位闖關去」規劃親子互動關卡，有「數位安全門設定最安全」、「足跡比對戰」等，讓孩子從遊戲中理解個資保護、網路言行責任與數位足跡無法抹除的特性。

雲林家扶主委陳燦勳強調，隱私風險和網路霸凌等事件層出不窮，務必保護好個資。網路安全不只是孩子的課題，更需要家長一同學習與陪伴。期望親子們共同提升全民對網安議題的敏感度與應對能力。若遭遇網路不法侵害，更應勇敢向113保護專線求助。

▲雲林家扶中心舉辦「數位闖關去-親子野餐嘉年華」活動，讓親子瞭解數位足跡可能帶來的風險，學習保護個人資料與隱私。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲數位化時代，數位侵害風險日增，雲林家扶以野餐時光促進親子交流，一起培養正確的網路使用習慣與安全意識。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／27歲兒拳擊賽被打到「大腦位移」慘死　一審無罪
白種元被拍到「憔悴切肉」　《黑白大廚2》驚爆難產
陸3大獎影帝無預警宣布息影！　陸網震撼熱搜爆了
獨／歐陽妮妮一家3口宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」
「可能連綠委悔悟」　朱立倫：一起來罷免賴清德
獨／老師水杯遭學生「加料」！誤飲緊急就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陪伴失智長者親海　雲林縣府與中國醫藥大學北港附設醫院合作

長榮中學勇奪台南科展生物科冠軍　締造三連霸壯舉

杜絕網路暴力與詐騙　雲林縣府、議會攜手家扶強化兒少網安意識

桃園孕婦就醫途中羊水破胎頭已見　救護車上成功產女

台南啟動里、鄰長防災士培訓計畫　提升社區災害防災能力

桃園翁半夜外出冒冷汗躺路邊哀號　警及時伸援手通報送醫

馬公城隍廟3天環島遶境登場　陳光復參拜點燃起馬炮

美關稅衝擊報稅季又到　南投稅務局：可申請免息延期或分期

面對美國關稅衝擊　台南勞工局強化工會協商力！

電影《三清》星光首映27尊神明駐駕觀影　再現臺灣信仰力量

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

陪伴失智長者親海　雲林縣府與中國醫藥大學北港附設醫院合作

長榮中學勇奪台南科展生物科冠軍　締造三連霸壯舉

杜絕網路暴力與詐騙　雲林縣府、議會攜手家扶強化兒少網安意識

桃園孕婦就醫途中羊水破胎頭已見　救護車上成功產女

台南啟動里、鄰長防災士培訓計畫　提升社區災害防災能力

桃園翁半夜外出冒冷汗躺路邊哀號　警及時伸援手通報送醫

馬公城隍廟3天環島遶境登場　陳光復參拜點燃起馬炮

美關稅衝擊報稅季又到　南投稅務局：可申請免息延期或分期

面對美國關稅衝擊　台南勞工局強化工會協商力！

電影《三清》星光首映27尊神明駐駕觀影　再現臺灣信仰力量

陪伴失智長者親海　雲林縣府與中國醫藥大學北港附設醫院合作

關曉彤爆分手2月「腫臉現身」還戴假髮！零P圖真面目現形 工作室回應了

通緝犯遭警識破催油門落跑　騎上田間小路「犁田」狼狽就逮

426大遊行後同框賴清德　盧秀燕：互動熱烈有交談

上半年面板驅動IC價格跌勢趨緩　金價、中國補貼、美中關稅成變數

任賢齊身價22億！　爆砸億元買下「青島一條街」經紀人回應了

美麗島民調／「政黨好感度」綠大跌近9百分點　白31.5%增6.3百分點

黃呂錦茹遭羈押！張延廷代理藍北市黨部主委　力拚二階罷免連署

長榮中學勇奪台南科展生物科冠軍　締造三連霸壯舉

快訊／新手打拳賽大腦位移不治　國家級教練涉過失致死一審無罪

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

地方熱門新聞

醉男逛六合夜市「帶水果刀」挑釁攤販

9年爭取6千億地方建設　他讓高雄市民有感

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

2025年全大運長榮大學開幕！來台南感受運動城市魅力

虎尾就業中心攜手雇主助智青翻轉生命

電影《三清》星光首映　27尊神明駐駕觀影

桃園珍珠海岸2日遊程　一家4口破6萬

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

面對美國關稅衝擊台南勞工局強化工會協商力！

久美國小獲教育部閱讀磐石學校暨國小組特色亮點方案

蘆竹區坑子五號橋整治工程　5/9開工

台南啟動里、鄰長防災士培訓計畫提升社區災害防災能力

桃園「宇內溪溫泉戲水區」　即起試營運

電音迷請注意！　Alan Walker桃園4/26-27震撼演出

更多熱門

相關新聞

雲林男除草落工廠廢井　全身沾污泥畫面曝　

雲林男除草落工廠廢井　全身沾污泥畫面曝　

雲林縣莿桐大美村一處工廠廢井，今（27）日天下午3時許傳出50多歲唐姓男子除草時，不慎掉入井裡，消防獲報後到場將他救出，而唐男全身汙泥有如電影《猛毒》，隨後送醫治療。

科學教育向下扎根　雲林國中小科展點燃科學夢想

科學教育向下扎根　雲林國中小科展點燃科學夢想

打造古坑幸福環境　立委張嘉郡催生多功能社福大樓

打造古坑幸福環境　立委張嘉郡催生多功能社福大樓

台北雲林同鄉總會義診啟動　聘名醫返鄉回饋鄉里

台北雲林同鄉總會義診啟動　聘名醫返鄉回饋鄉里

藝術家駐村共創濱海文化新風景

藝術家駐村共創濱海文化新風景

關鍵字：

兒童網路使用雲林數位足跡

讀者迴響

熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔收履歷「堅決不用」吐實情

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面