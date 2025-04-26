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科學教育向下扎根　雲林國中小科展點燃科學夢想

▲「科技教育向下扎根」雲林縣政府為培養學生主動探索與解決問題的能力，舉辦「雲林縣65屆學生公私立國民中小學科學展覽會暨科學闖關活動」 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「科技教育向下扎根」雲林縣政府為培養學生主動探索與解決問題的能力，舉辦「雲林縣65屆學生公私立國民中小學科學展覽會暨科學闖關活動」 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為推動「科技教育向下扎根」，培養學生主動探索與解決問題的能力，一連5天於北港高中禮堂與廣場舉辦「雲林縣65屆學生公私立國民中小學科學展覽會暨科學闖關活動」，縣長張麗善更到場給予肯定與鼓勵。
 
「雲林縣全民科學日」已邁入第11屆，縣長張麗善表示，累積多年經驗，成為縣府推動科學教育的重要活動之一。此次活動結合虎尾科技大學，邀請許多國中小及智慧科技中心設計趣味科學闖關，打造結合教育與多元智能展現的科學嘉年華會。透過親身參與實驗，學生得以體驗科學的奧妙，同時促使教師思考如何將這些實驗融入日常教學，進一步激發學生的求知欲與創新能力。

▲「科技教育向下扎根」雲林縣政府為培養學生主動探索與解決問題的能力，舉辦「雲林縣65屆學生公私立國民中小學科學展覽會暨科學闖關活動」 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「科技教育向下扎根」透過活動，學生不僅能展示學習成果，更有機會與他人交流、汲取新知，從中激發無限潛能。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
今年共有來自全縣國中小報名參展，送件作品計達193件，涵蓋物理、化學、生物、地球科學、生活應用等多個領域。參展學生在指導老師的協助下，歷經數月研究與實驗，將平日課堂所學轉化為具體成果，展現出旺盛的學習動能與創造力。活動中亦正式舉辦「雲林縣第65屆公私立國民中小學科學展覽頒獎典禮暨全民科學闖關活動」。
 
教育處長邱孝文指出，今年雲林go科技創意賽恩思科學嘉年華活動，設計約60個關卡，內容涵蓋簡易電路實作、氣壓火箭發射、水質檢測模擬、VR虛擬實境體驗、機器人任務挑戰等，讓學生在「玩中學、做中學」，強化STEM教育素養。每完成一關可獲得印章，集滿印章即可兌換小禮物，激發學生參與熱情。
 
邱處長表示，科學教育的目的不只是傳授知識，更在於培養學生觀察生活、解決問題的能力。透過活動，學生不僅能展示學習成果，更有機會與他人交流、汲取新知，從中激發無限潛能。許多學校在準備階段便積極動員，安排課後輔導、實驗指導與作品改進；家長們也熱情參與，協助學生收集資料與進行簡報練習，充分展現家校合作精神。

▲「科技教育向下扎根」雲林縣政府為培養學生主動探索與解決問題的能力，舉辦「雲林縣65屆學生公私立國民中小學科學展覽會暨科學闖關活動」 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今年雲林go科技創意賽恩思科學嘉年華活動，設計約60個關卡，激發學生參與熱情。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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