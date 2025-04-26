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打造古坑幸福環境　立委張嘉郡催生多功能社福大樓

▲立法委員張嘉郡昨日邀集衛福部社家署等中央相關主管機關，實地會勘「古坑多功能社會福利大樓」建設基地。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法委員張嘉郡昨日邀集衛福部社家署等中央相關主管機關，實地會勘「古坑多功能社會福利大樓」建設基地。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法委員張嘉郡昨（25）日邀集衛福部社家署等中央相關主管機關，實地會勘「古坑多功能社會福利大樓」建設基地。張嘉郡表示，雖然整體計畫已呈報中央審查，但大部分的經費尚未核定，為此特別邀請社家署長南下踏勘，親身感受鄉民的殷切期待，也希望藉此加速行政進度，營造友善宜居的生活環境。

張嘉郡指出，古坑多功能社福大樓的規劃極具整合性與前瞻性，一樓設有社區活動中心，二樓規劃為親子館與托育中心，三樓則將設置長者活動空間及身心障礙者日間照顧中心，未來完工後，這座大樓將成為古坑鄉的重要生活據點。近期鄉親更不斷反映，希望早日看到建物動工與完工，因此特別安排這次會勘，務求推動計畫再加速、再前進。

社家署代理署長周道君表示，目前二樓的「親子館計畫」已完成核定，「托嬰中心部分」將會加速審查，二樓部分預計核定後將核撥補助經費3000萬元。至於三樓規劃的「老人活動中心與身障日照空間」，相關計畫也已送達中央，社家署將儘速完成審核作業，目標也是朝向能補助3000萬元，期盼能早日核定，讓公所後續得以順利發包、加速推動。

張嘉郡強調，目前古坑鄉老年人口比例高達25%、扶老比近35%、老化指數更達288.53，身心障礙人口比例亦近9%，各項指標皆遠高於雲林縣及全國平均，顯示當地對於社福設施有急迫且實質的需求。她也特別感謝衛福部此次願意正視雲林需求，實際提供協助，展現中央地方攜手合作的力量。

張嘉郡進一步指出，多功能社福大樓未來啟用後，將可有效整合公私部門照顧服務資源，達成資源共享，並減輕照顧者負擔。對於生活較困難的長者、身心障礙者家庭而言，能就近獲得親子同樂、托育照護、日間照顧等多元服務，不僅提升照顧品質，也有助於促進在地就業，打造跨世代照顧者的工作平台，讓長照變成社區的支持，而非家庭的壓力。

張嘉郡最後表示，古坑多功能社福大樓預計於2027年完工，屆時將為鄉親帶來更完善、就近的照顧服務。未來她與服務團隊也會持續努力，爭取更多社福建設進駐雲林，讓雲林真正成為一個「老有所居、壯有所用、幼有所長」的有愛城市。

▲立法委員張嘉郡昨日邀集衛福部社家署等中央相關主管機關，實地會勘「古坑多功能社會福利大樓」建設基地。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法委員張嘉郡昨日邀集衛福部社家署等中央相關主管機關，實地會勘「古坑多功能社會福利大樓」建設基地。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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