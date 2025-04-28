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【廣編】引領優質蛋白輕鬆補風潮　佳格旗下產品全新升級

蛋白質,增肌,佳格,胺基酸,Amino L40,福樂,桂格（圖／佳格提供）

▲佳格食品集團今宣布攜手日本大廠味之素，在台推出一系列添加日本專利革命性胺基酸「Amino L40」的產品。

【廣編特輯】

圖、文／佳格提供

你還在只靠狂嗑蛋白質增肌嗎？日本近期流行起「胺基酸4:6黃金比例」，讓營養吸收更有效！營養健康夥伴佳格食品看準這股風潮，獨家與日本大廠味之素（Ajinomoto）攜手合作，引進以蛋白質最小分子胺基酸所研發的革命性胺基酸成份「Amino L40」，並率先應用於旗下福樂、桂格等多款明星商品，打造全新「Amino L40+蛋白質系列」，讓民眾在日常飲食中也能輕鬆補足肌肉生長所需營養。

佳格長期關注國人健康發展，面對高齡化趨勢，營養不只是個人保健問題，更是未來健康社會的基礎。透過採用日本領先胺基酸科學技術所研發的 「Amino L40」，佳格期望建立兼具日常便利、高效的營養新標準，讓全年齡民眾都能在日常中輕鬆取得關鍵又均衡營養。

佳格食品集團表示，「佳格是穀物專家，更是油品、乳製品和保健飲品的領導品牌，我們致力於推動『全人健康』，透過均衡、多元的營養產品，成為不同年齡層的健康夥伴。今年特別與日本食品產業龍頭-味之素合作，在台獨家引進革命性胺基酸「Amino L40」，期許可透過此次的策略結盟，讓佳格成為『優質蛋白』的首選品牌，持續滿足不同族群對高品質均衡營養的需求，並引領市場創新趨勢。」

隨著健身風潮崛起，許多人習慣在運動後補充大量蛋白質來增加肌肉所需營養。然而，日本近期流行起全新潮流「胺基酸46法則」，讓營養吸收利用更快速精準。日本食品大廠味之素研發的胺基酸成份「Amino L40」，正是根據日本營養界研究的「胺基酸4:6黃金比例」所開發，含有40%的白胺酸及60%其他8種必需胺基酸組合，佳格食品集團國際科研中心營養食品群副理羅文協表示，Amino L40讓佳格研發團隊能在胺基酸營養這個領域，打開更多應用可能性，開發出更貼近需求、更有科學依據的創新產品。

佳格旗下品牌桂格、福樂的明星商品福樂超能蛋白牛乳、桂格完膳營養素3重優蛋白此次全面新升級，特別添加日本革命性胺基酸成分「Amino L40」，更同步推出多款全新系列產品，包括福樂超能蛋白protein優酪、桂格Oat Ya蛋白燕麥奶及桂格乳清蛋白葡萄糖胺奶粉，提供蛋白質、葡萄糖胺、維生素等不同族群所需的多元營養，讓運動健身族與銀髮族在日常飲食中，輕鬆補足所需，為健康體態打好基礎。

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