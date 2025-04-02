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【廣編】佳格成2025雙北世壯運官方贊助商！攜手新北市體育局開60堂運動營養班

▲▼佳格,2025雙北世壯運,官方贊助商,新北市體育局。（圖／佳格提供）

▲佳格攜手新北市體育局開設60堂運動營養研習班，新北29區課程4月開跑。

圖、文／佳格提供

佳格食品集團長期關注營養教育議題，4/2宣布成為2025雙北世界壯年運動會官方贊助商，並同步揭曉後續合作計畫。佳格永續長陳文琪與2025雙北世界壯年運動會執行委員會副執行長暨新北市體育局 洪玉玲局長於記者會上共同宣布佳格食品集團為「2025雙北世界壯年運動會」官方贊助商，透過提供價值超過千萬補給物資，助力世壯運運動員保持最佳運動表現，並與新北市政府體育局共同開設運動營養研習班課程，提升民眾運動營養知識。

此次佳格提供物資，包含桂格藜麥燕麥飲、桂格燕麥高蛋白雙纖高鈣燕麥奶、桂格乳清蛋白葡萄糖胺高鈣奶粉與桂格每日滿足穀物棒，提供高蛋白、高鈣以及高纖配方產品；福樂超能蛋白保久乳，更是運動補給神隊友，運動前後一瓶能快速攝取蛋白質！

為幫助運動員及一般民眾提升運動營養知識，佳格食品集團與新北市體育局攜手合作，結合「新北運動熱區」課程開設60堂運動營養研習班。將在4月~ 11月在新北市各區正式起跑，課程完全免費，凡參與課程即有機會獲得佳格食品提供的營養補給品。

報名請上2025雙北世壯運 | 佳格運動營養研習班 活動報名表 https://liff.line.me/2006976206-VZ4yvX2z/form/?webhook_id=nGplO9oQGWXjXcx8yp_cZ


 

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