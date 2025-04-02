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【廣編】打造外食族、健身族最佳補給　桂格 Oat Ya 蛋白燕麥奶新上市

打造外食族、健身族最佳補給 桂格 Oat Ya 蛋白燕麥奶新上市（圖／桂格提供）

▲「桂格Oat Ya 蛋白燕麥奶」新上市。

【廣編特輯】

圖、文／桂格提供

100%純植物來源更安心！燕麥奶領導品牌桂格即日起全新推出「桂格Oat Ya 蛋白燕麥奶」，零糖零膽固醇，有助外食族保護心血管健康。嚴選三重優質植物性蛋白，一份即滿足每餐 1/2 的蛋白質所需，更搭配日本專利革命性胺基酸。即日起四大超商全家領先上架，推出新品嚐鮮價每瓶32元、兩件55元；全聯搭配任一蔬果即可現折20元，作你的健康夥伴。

隨著健康意識提升，植物奶市場近年快速成長，其中具有獨特口感與營養優勢的燕麥奶，深受消費者喜愛。「桂格 Oat Ya 蛋白燕麥奶」選用豌豆、燕麥與黃豆三種優質植物性蛋白，相較僅含單一黃豆蛋白的豆漿，多元搭配營養更完整，有助維持腸道健康並降低飲食負擔。「桂格 Oat Ya 蛋白燕麥奶」每份即含有 14.6 克優質蛋白質，依照上班族個人需求，再搭配一顆茶葉蛋或一份三明治，就可快速滿足每餐建議攝取的蛋白質。

對於注重運動表現的健身愛好者，訓練前飲用一瓶「桂格 Oat Ya 蛋白燕麥奶」，透過優質穀物來源燕麥補充能量，配合植物蛋白質，是運動營養的絕佳補充品，特別添加日本專利革命性胺基酸 Amino-L40，提供人體9種必需胺基酸，提升整體吸收效率，快速吸收，提供肌肉生長與修復所需營養，助攻健康目標達成。

「桂格 Oat Ya 蛋白燕麥奶」不僅提供每餐1/2 的蛋白質需求，還以「六大零添加」確保健康，零膽固醇、零反式脂肪、零糖、零動物成分、零防腐劑、零基因改造黃豆，減少身體負擔。100%杏仁果原粒研磨，堅果香氣濃郁，不加一滴水，完整保留天然香醇風味，口感滑順，讓消費者在享受美味的同時，也能攝取高品質營養。

「桂格 Oat Ya 蛋白燕麥奶」即日起於全家、全聯、家樂福、大潤發、愛買等通路上架。為慶祝新品登場，全家便利商店搶先嚐鮮價32元、兩件55元；全聯購買桂格 Oat Ya 蛋白燕麥奶，搭配任一蔬果商品可現折 20 元。全聯及量販通路375ml獨享瓶與936ml家庭號同步上市，為忙碌生活注入健康能量，讓每位消費者都能輕鬆享受營養滿分的每一天！

*Amino-L40：
佳格獨家引進日本專利機能性表示食品Amino-L40胺基酸，含有 40% 亮胺酸等9種必需胺基酸，可提高肌肉的生長合成速率和改善行走功能。
*每日熱量及各項營養素攝取參考值：
4歲以上蛋白質為60公克，即平均一餐需攝取20公克；高蛋白宣稱以每100大卡計，產品每100大卡有7.3公克蛋白質。

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