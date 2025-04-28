全球軍費狂飆至88兆元！年增9.4％創冷戰後新高　台灣排第23

▲台灣2024年軍費增加1.8%，達到16.5億美元，排名全球第23。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）



記者張方瑀／綜合報導

根據「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）公布的最新數據，2024年全球軍事支出達到2718億美元（約台幣88.4兆元），比2023年實質成長9.4%，創下冷戰結束以來年度最大增幅，並已是連續第10年上升。

報告指出，全球各地區軍費開支全面增加，其中又以歐洲與中東成長最為迅速。前五大軍事支出國家分別是美國、中國、俄羅斯、德國和印度，合計軍費高達1635億美元（約台幣53兆元），佔全球總額的60%。

全球軍費創冷戰後最大增幅

根據SIPRI報告，2024年全球軍費已是連續第10年成長，全球前15大軍事支出國全數增加了軍費。全球2024年用於軍費的GDP比例也升高到2.5%。

SIPRI軍費與武器生產計畫（Military Expenditure and Arms Production Programme）研究員蕭亮（Xiao Liang）表示，「2024年全球有超過100個國家增加了軍事預算。當各國政府愈來愈將軍事安全列為優先，往往是犧牲其他公共預算，這種經濟與社會上的取捨，恐怕會在未來多年對社會產生重大影響。」

歐洲軍費激增 成全球增長主力

歐洲地區（含俄羅斯）2024年的軍費總額達到6930億美元（約台幣22.5兆元），年增17%，是全球軍費增加的主要來源。由於烏克蘭戰爭進入第三年，整個歐洲持續擴大軍事開支，超越了冷戰結束時的水準。2024年，除了馬爾他（Malta）以外，歐洲所有國家都增加了軍費。

俄羅斯2024年的軍費估計為1490億美元（約台幣4.8兆元），比2023年增加38%，是2015年的兩倍，這筆軍費占俄國GDP的7.1%，占俄國政府總開支的19%。

▲烏克蘭軍費占GDP比重高達34%。圖為烏克蘭BRM-1K步兵戰車。（圖／路透社）



烏克蘭軍費則成長2.9%，達到64.7億美元（約台幣2100億元），大約是俄羅斯軍費的43%。不過，烏克蘭軍費占GDP比重高達34%，是全球軍事負擔最重的國家。

中國與鄰國軍備持續擴張

中國軍費2024年增長7%，達到3140億美元（約台幣102兆元），已連續30年成長，佔亞太地區軍費總額的一半。中國持續投資軍事現代化、網路戰能力及核武庫擴張。台灣軍費則增加1.8%，達到16.5億美元（約台幣536億元）。

日本軍費年增21%，達到55.3億美元（約台幣1.8兆元），是自1952年以來最大年增幅，軍費占GDP比重1.4%，創1958年以來新高。南韓軍費年增1.4%，達到47.6億美元（約台幣1547億元），軍費占GDP比重2.6%

印度軍費小幅增加1.6%，達到86.1億美元（約台幣2.8兆元），穩居全球第五。

SIPRI計畫主任田南（Nan Tian）指出，「亞太地區主要軍費大國正在加速投入先進軍事能力，這些不斷累積的軍備，加上未解決的領土爭端和升高的緊張關係，恐怕會讓該區陷入一場危險的軍備競賽。」

北約（NATO）成員軍費全面上升

北約32個成員國在2024年全部增加軍費，合計軍費達1506億美元（約台幣48.9兆元），占全球軍費55%；其中18個成員國的軍費占GDP比重達到或超過2%，是自2014年北約設下這項標準以來的最高紀錄（2023年為11國）。

美國軍費成長5.7%，達到9970億美元（約台幣32.4兆元），占北約總軍費的66%，占全球軍費的37%；其中很大一部分預算用於軍事現代化及核武庫升級，以維持對俄羅斯及中國的戰略優勢。

▲美國軍費成長5.7%，達到9970億美元。圖為美軍核動力航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）。（圖／路透）



歐洲北約成員總支出為4540億美元（約台幣14.7兆元），占整個北約的30%。 SIPRI研究員里卡德（Jade Guiberteau Ricard）指出，「歐洲北約成員這波大幅增加軍費，主要是因應俄羅斯威脅及擔憂美國可能減少對北約的投入。」

里卡德也強調，單純增加預算並不代表軍事能力或自主性就能同步提升，真正要強化軍事實力還有很多層面的工作要做。

中西歐多國軍費大增 德國登歐洲第一

中西歐多國在2024年出現軍費史上最大增幅，多是因為先前承諾的新一輪軍購計畫啟動。其中，德國軍費暴增28%，達到88.5億美元（約台幣2.9兆元），成為中西歐最大軍費國，也是全球第四大軍事支出國。波蘭（Poland）軍費則成長31%，達到38億美元（約台幣1.23兆元），佔波蘭GDP的4.2%。

SIPRI研究員斯卡拉札托（Lorenzo Scarazzato）表示，「德國這次軍費大增，主要是因為2022年宣布的1000億歐元特別國防基金。從德國和多數歐洲國家的政策看來，歐洲正進入一個高軍費、軍備競賽升溫的時代，這種情況可能還會持續好一陣子。」

中東軍費暴增 以色列年增65%

中東地區2024年軍費總額達到2430億美元（約台幣78.9兆元），比2023年增加15%，比2015年多出19%。

以色列2024年軍費暴增65%，達到46.5億美元（約台幣1.51兆元），創下自1967年「六日戰爭」（Six-Day War）以來的最高年增幅。主要是因為以色列在加薩（Gaza）持續作戰，同時與黎巴嫩南部的真主黨（Hezbollah）衝突升級，以色列軍費占GDP比重拉高到8.8%，是全球第二高。

黎巴嫩軍費增加58%，達到6.35億美元（約台幣206億元），扭轉過去幾年因經濟危機與政治動盪而低迷的軍費水準。

SIPRI研究員卡里姆（Zubaida Karim）指出，「雖然外界普遍預期中東多國會因加薩戰爭而提升軍費，但實際上大幅增加的只有以色列與黎巴嫩，其他國家要嘛因經濟困難無力擴軍，要嘛反應相對保守。」

伊朗2024年軍費則下滑10%，為7.9億美元（約台幣256億元），即便伊朗持續參與地區衝突，並支持各地代理人勢力，但因為制裁影響，財政資源嚴重受限，無法進一步擴張軍備。