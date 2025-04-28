中國遊客惹民怨！她公車上抽菸「菸蒂拋窗外」　韓網怒：又進化了

▲南韓濟州島，疑似來自中國的女性遊客在公車上抽菸，還將菸蒂往外丟。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島過去以來吸引許多中國人前來投資房地產，自從新冠疫情結束後更是有許多中國觀光客。不過，濟州島當地一名民眾投訴，他搭乘公車時被迫吸二手菸，結果卻發現疑似是中國遊客在車上抽菸，當司機停車後前來勸阻時，該名遊客竟然將菸蒂直接丟到窗外，引來非議。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，一名來自南韓濟州島的民眾在搭乘市區公車時，親眼目睹前座疑似來自中國的女遊客在車內吸菸的驚悚影像，他將長達數十秒鐘的影片上傳至社群平台Instagram，並發文表示，「這是真的嗎？濟州島的中國遊客竟然敢在公車上抽菸」。

從影片畫面中可以看到，前面坐在靠窗座位的女性，居然將公車窗戶打開，並將拿著菸的手伸向窗外，同時嘴裡還吐著白煙，正在享受抽菸的樂趣。此時，車內一名長者大喊，「現在是什麼時代，竟然還敢在公車上抽菸？快點叫她滾下車」，其他名乘客也跟著忍不住抱怨，中間則混雜著女生用中文講話的聲音。

該名女性乘客疑似將窗戶當成菸灰缸，將菸蒂抖向窗外，在遭到眾人制止後，索性將剩餘的菸直接往窗外丟，接著再像沒事般關起車窗。如此異常的舉動就連公車司機也相當驚訝，司機在停下車後走向女子的座位前提醒，「這裡不可以這樣！」

該段影片被散佈至其他社群和論壇，南韓網友們留言道，「抽菸也就算了，竟然還將菸蒂丟到路邊，應該要直接報警才對」、「真是太令人震驚了」、「根本缺乏公共秩序的概念」、「在路邊拉屎也就算了，現在還進化到在公車上抽菸。」

▲疑似中國遊客在南韓濟州島觀光時，放任自家孩子在街上脫褲拉屎。（圖／翻攝自韓網）

南韓誠信女子大學客座教授、知名社會評論家徐坰德也在臉書評論，「中國人缺乏公民意識的行為，已經成為濟州島當地待解的問題。去年中國人帶著小孩在街上拉屎，一名疑似是小孩媽媽的女性竟然沒有阻止，引發爭議。同時，去年中國遊客在某超商，將吃完剩下的泡麵和飲料垃圾亂丟，更引來公憤。」

徐坰德認為，「這是因為中國人們缺乏全球公民意識！這也是為何中國觀光客在各國總是無法受到歡迎、遭到辱罵的原因。我們不能再放任這類毫無概念的輕型犯罪發生，應該要予以懲處。」

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