南韓江陵民宅爆炸！疑「軍方砲彈」引爆　他全身燒燙傷緊送醫

▲南韓產製的155mm砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓江原道江陵市某民宅昨（27）日下午發生砲彈爆炸的意外！一對男女在民宅內從事資源回收，疑似在進行分類作業時，引發來自軍方的砲彈因此爆炸，導致3人受傷，現場傳來震耳欲聾、宛如打雷般的爆炸聲，白色的煙霧瀰漫整座社區。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓江原道江陵市笠巖洞某住宅，於27日下午4時32分（台灣時間下午3時32分）發生爆炸，當時一對高齡80多歲的男女和一名60多歲的女性業者等3人正在進行分類作業，豈料他們卻疑似將砲彈誤認為廢料（汽車零部件、建材或其他具有商品價值的剩餘材料），才會導致爆炸。

84歲男性在爆炸後重傷，透過直升機被緊急送往江原道原州市某大學醫院搶救；而80歲女性則是全身受到一度燒燙傷，送往首都圈某燒燙傷專科醫院治療；至於另一名61歲女性的傷勢則較輕微，送往鄰近醫院治療。

報導指出，84歲男性將蒐集來的廢料放置在住家內，並經營規模較小的資源回收商，爆炸發生後導致民宅部分結構被炸毀。鄰居受訪時也指出，「聽到巨響時，還以為是打雷閃電的聲音，整座社區都瀰漫著白色煙霧，充斥著燃燒的味道。」

事後，軍方從爆炸現場回收10多枚來自軍方的砲彈。警方表示，目前正在釐清砲彈的製造時間點，並調查砲彈的流入途徑。