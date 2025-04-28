快訊／新手打拳賽大腦位移不治　國家級教練涉過失致死一審無罪

▲拳擊A級裁判兼教練丁晧峯（右）自辦拳賽發生選手傷重不治意外，被控現場未安排醫師待命，涉犯過失致死罪嫌，他堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

拳擊A級裁判兼教練丁晧峯被控2022年自辦拳賽，沒安排專業醫師在場待命，導致新手胡男參賽因頭部受創而腦死不治，涉犯過失致死罪嫌，胡母出庭泣不成聲、難捨兒子年紀輕輕就往生，丁男表示遺憾但自認無罪、辯稱胡男帶傷出賽卻隱瞞，台北地院今（28日）判決無罪，可上訴。

本案發生於2022年7月30日，丁男在自己經營的拳擊俱樂部，舉辦「第11屆全國大拳頭拳擊友誼賽」，限定「未2勝的職業拳擊手、校隊選手及任何技擊項目全國前2」以外的拳手參加，27歲初學者胡男報名75到80公斤級比賽，和徐姓選手對戰一回合落敗。

胡男離開擂台後全身癱軟，由女友攙扶走出俱樂部倒地昏迷，送醫急救2度被判定腦死，住院近1個月仍因顱內大出血與大腦位移，宣告不治。

丁晧峯擁有AIBA國際一星拳擊教練、A級國家拳擊教練與裁判、講師等資格，曾是亞洲杯與世界盃拳擊錦標賽國手。胡家告他未依國際拳擊總會規定，在比賽現場安排醫護人員待命，以致錯失必要處置機會，又延誤送醫，涉犯過失致死罪嫌。

▲胡母（左）出庭受訪泣訴兒子才27歲、難捨兒子年紀輕輕就往生。（圖／記者黃哲民攝）

胡母出庭表示兒子從小胖胖的、運動方面都不好，一直被取笑，長大交女朋友，想讓自己體格更好，問她「媽咪，我可不可以去學（拳擊）」，她同意兒子「運動健身可以」，但不喜歡兒子去比賽，更沒想到會這麼嚴重。

胡母哽咽說事發接到電話通知，趕去醫院聽醫生說救不回來，因為顱內出血太嚴重，大腦都位移了，她懇求醫生「可不可以救救我的孩子！他才27歲！」

胡母泣不成聲，說兒子住加護病房期間，「其實早就走了」，是丈夫堅持不拔管，「至少還可以看到他，一拔管，就看不到了」，直到同年父親節那天，家人替兒子選好日子，才放手。

胡母說事發至今不敢整理兒子遺物，「每看到一次我就哭一次，我很難過！」、「我一個兒子養27年，他都快要論及婚嫁了，女朋友就這樣子...，她很傷心、很難過啊！」

胡母強忍悲傷說出事時，應馬上把人送醫，丁男卻繼續下一場比賽，讓她兒子的朋友自己叫救護車，丁男的辯解更使她們失望、傷心，「對我們而言，很不公平」，希望案件趕快有結果，「受傷的家長，真的無法一次一次再來法院」。胡男的妹妹指出，哥哥住院時，丁男繼續教課跟營業，對丁男來說，這件事情，好像沒有什麼影響。

丁晧峯表示很遺憾胡男過世，但他無法預料胡男帶傷出賽，胡在賽前2周與朋友對練被打傷頭、卻宣稱被球打到，且到比賽前仍天天開車通勤，就算現場安排醫師做賽前理學檢查，也未必能查出胡男有舊傷。

丁男強調辦比賽推廣拳擊、並非營利，因屬俱樂部舉辦的友誼賽，現場雖沒醫師，但他提供「更好的護具、更厚的拳套」，也為胡男配對初學者，並花錢請有經驗的A級裁判，他自認無罪，「請給我公正判決」。

辯護律師表示國內僅全國等級拳賽，強制規定須有醫師在場執行賽前與賽後檢查，「我們又不是上帝、沒內建超音波，不可能走過來就知道他腦出血」，與胡男對練的朋友、對戰的選手及執法裁判都不起訴，請求法官審酌這是令人惋惜的偶然悲劇，判丁男無罪。

檢方主張，拳擊是高風險運動，安排醫師在拳賽現場是基本保障，丁男收費卻便宜行事，過失責任明確，「難道不用負責任嗎」。