獨／謝宜容交保　輕生吳員家屬至北分署弔唁：父母思念的淚腺永遠流不停

▲北分署霸凌案中輕生的吳姓公務員，父母在北分署大門前張貼弔唁標語與向日葵，表達對孩子的思念。（圖／記者唐鎮宇攝）

記者唐鎮宇／新北報導

勞動部勞動力發展署前北分署長謝宜容涉貪污和過失致死案，貪污案在羈押4個月起訴後，昨（8日）以百萬元交保；過失致死最則因缺乏因果關係，新北地檢署給予不起訴處分。《ETtoday新聞雲》掌握，交保消息傳出後，再度激起輕生家屬情緒，今（9日）中午吳員媽媽在舅舅陪同下，到北分署前弔唁孩子。

今新莊北分署大門前，門口放了多束鮮花與標語，多數是民眾控訴司法不公、官官相護等，其中有封署名「爸媽」的卡片，上頭寫著「諭兒：清明時節雨紛紛，雨下會停，父母思念的淚腺永遠流不停，爸媽永想念你」，一旁伴著10朵向日葵。

據了解，謝宜容交保消息傳出後，今（9日）中午輕生的吳姓公務員母親與舅舅，一同到北分署大廳前弔唁，家屬情緒激動、泣不成聲，除認為「孩子再也回不來」外，也對於不起訴決定感到不滿，北分署也將家屬帶到辦公室安撫。

北分署表示，吳員的家人先前時常會來北分署門前更換鮮花。

▲北分署大門前，有許多民眾獻花與張貼標語，控訴司法不公。（圖／記者唐鎮宇攝）

謝宜容被控於2023年任職期間，涉嫌洩露標案內容給特定業者，並指定宣傳視覺設計標案由特定公司承包，圖利業者不法利益約42萬元；另涉嫌侵占以就業安定基金預算購買的三節禮盒共12盒，價值約2萬多元。新北地檢署依洩密罪、貪污治罪條例圖利罪及侵占公有財物罪起訴。

此外，謝宜容曾因職場霸凌被控過失致死罪，雖然勞動部行政調查認定謝的不當管理與不合理業務要求，構成職場霸凌，且吳員輕生與工作遭遇有關。但檢方調查認定，謝難以知道不當領導與交辦不可能的任務，會造成吳姓公務員輕生，兩者無法律因果關係，予以不起訴處分。

經過119天羈押後，昨新北地方法院裁定謝宜容以百萬元交保，並採取電子腳環監控及限制出境出海8個月的措施。謝昨步出法院受訪時，鞠躬表達「對不起大家、對不起家屬」；至於是否會去替吳姓公務員上香，其委任律師吳俊達說，會聯繫家屬，尊重家屬意願。

▲勞動力發展署北分署前署長謝宜容昨（8日）以100萬元交保，現身帶哭腔喊，對不起大家、對不起家屬。（資料照片／記者陸運陞攝）