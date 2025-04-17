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訪視失職害「剴剴」被虐死　女社工當媽了！出庭仍委屈喊冤

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔（淺色外套帽子深色長褲）被指訪視失職，造成1歲男童「剴剴」遭保母虐死，陳女被起訴涉犯過失致死等罪嫌，今（17日）到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲兒福聯盟前社工陳尚潔被指訪視失職，造成1歲男童「剴剴」遭保母虐死，涉犯過失致死等罪嫌，陳女今（17日）到台北地院出庭不認罪，親友團替她壓低帽沿。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

兒福聯盟社工陳尚潔被控疏於訪視北市1歲男童「剴剴」，以致「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死，陳女被起訴涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（17日）開庭，陳女不認罪，表示很心痛發生這樣遺憾的事，覺得被起訴很委屈，檢方對她的指控「和我實際工作職掌經歷有落差」。

陳女今年（2025年）1月首度出庭，當時挺著孕肚，請法官給她3個月時間準備答辯，陳女之後順利生產在家帶小孩，今下午出庭時，她戴口罩與帽子遮掩，親友團保護她隔開媒體靠近，法官也准她手寫年籍住址核對身分，避免個資被旁聽民眾看光。

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔（淺色外套帽子深色長褲）被指訪視失職，造成1歲男童「剴剴」遭保母虐死，陳女被起訴涉犯過失致死等罪嫌，今（17日）到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲兒福聯盟前社工陳尚潔（中）今（17日）到台北地院出庭不認罪，聲稱心痛、難過發生這樣遺憾的事，她更覺得被起訴很委屈。（圖／記者黃哲民攝）

陳女庭訊不認罪，表示對於發生這樣很遺憾的事，她覺得很心痛、難過，對於被起訴過失致死、行使業務登載不實文書等罪嫌，她很委屈，認為起訴內容「和我實際工作職掌經歷有落差、當中對我有誤會」。

辯護律師製作投影片替陳女解釋，「剴剴」被生母向社會局申請出養，交給兒福聯盟媒合收養對象，陳女任職兒福聯盟，雖負責訪視「剴剴」經兒福聯盟補助劉彩萱托育期間狀況，重點仍為收出養業務，且兒盟和陳女不負責監督劉彩萱。

辯護律師主張，本案牽涉社政系統分工，陳女在本案沒有保證人地位、也不負擔注意義務，陳女在訪視報告中，依自身親身見聞記錄、並未明知不實而登載，事發時因情勢緊急、訊息混亂，陳女誤植部分內容，並非故意。

法官訊問陳女有無調解意願？是否需要法院協助安排調解？辯護律師表示目前不用，而「剴剴」的外婆以告訴人身分委任的律師則表示，陳女不認罪又不調解，所以告訴人也無調解意願。庭訊約1小時結束，法官諭知下次於今年7月17日下午2點30分再開庭。

陳女開完庭在親友團簇擁下搭車離開，沒回應媒體發問。

「剴剴」前年（2023年）8月經兒福聯盟轉介，交給有照保母劉彩萱全日托育，同年12月24日，「剴剴」失去呼吸心跳、送醫不治，因遍體鱗傷、斷3根牙又明顯營養不良，檢警查出劉彩萱與同樣擔任保母的妹妹劉若琳，涉聯手綑綁、虐打「剴剴」更塞進水桶體罰，且1天只給1餐少量劣質食物。

劉氏姊妹去年（2024年）初先後到案被羈押禁見至今，台北地檢署去年4月起訴姊妹倆涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌，最重可判無期徒刑，北院歷經近1年準備程序，訂於下周一（4月21日）選任素人國民法官參審、密集審理，表定5月13日宣判。

至於檢方本案起訴陳女所涉犯行，是陳女負責定期訪視「剴剴」托育生活狀況，但劉彩萱供稱前年9、10月間，就跟陳女說「剴剴」會講髒話、磨牙、掉牙還會自撞，她不想繼續照顧「剴剴」，陳女卻沒警覺有異狀，也沒依兒盟內規把每月至少1次的訪視頻率提高。

此外，陳女3次訪視「剴剴」都提前通知劉彩萱，此舉違反衛生福利部的訪視指引，且前年9月25日初次訪視目睹「剴剴」額頭大片瘀青，卻聽信劉彩萱聲稱「剴剴」自撞受傷，隔月（10月）23日訪視發現「剴剴」暴瘦、怕生又疑似禿髮，陳女卻拍照給「剴剴」外婆說劉彩萱「用愛的方式」照顧。

前年11月19日，陳尚潔得知「剴剴」1夜掉3顆牙，依舊沒起疑，隔天到府訪視後，沒向上通報疑似虐童情形。

「剴剴」不幸過世當天上午11點多，陳女得知消息，與兒福聯盟同事接連成立「剴剴小天使」、「1224意外處理」群組，聯手整理陳女和劉彩萱對話紀錄、整理「剴剴」案大事紀，增補、修改陳女先前漏載的訪視報告。

檢方認為陳女是「剴剴」當時唯一也是最重要求助窗口，卻怠忽職責，事發後又狡辯與隱匿證據、干擾辦案，毫無悔意，去年8月起訴陳女1個過失致死罪嫌、3個偽造文書罪嫌，建請分論併罰、從重量刑。

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