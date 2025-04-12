新光三越氣爆案10人交保　釀災原因曝：施工不慎弄破瓦斯主幹管

▲新光三越氣爆10人涉過失致死偵辦，檢初判原因，瓦斯主幹管線斷裂。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中新光三越氣爆案滿2個月，台中地檢署昨（11）日傳喚新光三越、拆除作業包商等10名被告到案說明，複訊後依涉嫌過失致死等罪嫌偵辦，並諭知10萬元至60萬元不等金額交保，而氣爆原因也終於曝光，檢方初步認定「因施工不慎，導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩，遇電動工具作動火花」才發引燃溢露天然氣。

台中地檢署昨天傳喚10名被告，包括裝潢拆除人員、室內裝修人員、中下游拆除承包業者、施工人員等10名被告、1名證人到案說明，其中有5人為新光三越人員，包括台北總店滑姓副理、台中店莊姓經理，複訊後都是60萬元交保；總店吳姓幹部40萬元交保，台中店呂姓、李姓幹部分別為40萬元、30萬元交保。

另5人承包業者和工人，陳姓工頭30萬元交保，其餘4名工人分別為10萬元至15萬元不等，10名被告均限制出境、出海。

檢方綜合調查所得事證，初步認定本案疑因施工不慎，導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩蓄積，遇電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆事故，案關人員涉犯過失致死、過失傷害、準失火等罪嫌疑重大，本案將持續進行各項偵查作為，緊密排程調查取證，釐清責任歸屬。