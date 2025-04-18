獨／15歲孫偷開車釀3死2傷！家屬怒告車主外公　「3關鍵」吞敗

記者黃宥寧／台北報導

年僅15歲曾姓少年趁著王姓外公出國，擅自拿走其車鑰匙，從新北汐止一路開車至台北內湖，不料行經東湖路與安康路口時，因會車緊張、油門煞車混淆，暴衝撞入當地知名臭豆腐麵線店，造成3死2傷重大悲劇。事發後，死者家屬憤而控告王姓外公涉過失致死，士林地檢署偵辦後，以罪嫌不足為由，予以不起訴處分。

據悉，曾姓少年父母離異，由外公在內湖隔代教養長大，直到國中畢業才返新北永和與父親同住。2024年10月17日當天，曾少趁外公赴國外旅遊之際，獨自搭捷運回到外公家，騎腳踏車前往汐止停車場開走休旅車，準備與同學炫耀。未料行經東湖市場時，因技術不佳、判斷失誤，連環擦撞多車後失控衝進店內。

意外造成2名在店內用餐的男女與1名路過騎士當場死亡，店家老闆娘與1名女員工亦遭熱油燙傷。曾少當場被目擊下車後仍嬉笑輕鬆，事後更被起底曾在社群平台自曝無照飆車，引發社會譁然。

儘管曾少並無酒駕、毒駕，車上電子煙彈也未檢出毒品成分，但其無照駕駛、肇事釀禍的事實明確。少年法庭隨後裁定將他收容至新北市土城的台北少年觀護所，目前案件由新北地方法院少年法庭審理。

▲曾姓少年駕駛外公車輛撞進北市內湖臭豆腐店造成3死慘案。（資料圖／記者黃彥傑攝）

另一方面，3名死者家屬認為，曾姓少年雖為實際駕駛人，但車輛登記在其王姓外公名下，認為外公未妥善保管鑰匙，讓孫子趁機偷開車，難辭其咎，憤而提告王姓外公涉嫌過失致死罪。

偵查時，王姓外公向檢方表示，孫子國中曾與他同住，因應假日探訪才未收回鑰匙，但雙方從未談論借車，亦未曾允許孫子開車，當天他與家人出國在外，並不知情。

檢察官調閱相關監視器與對話紀錄後，確認曾姓少年確係首度偷開外公車輛，無證據顯示外公曾授權或鼓勵。檢方援引刑法原則指出，過失致死須具「相當因果關係」，而外公僅因身為車主並未隱匿車鑰，難以認定其有應注意而未注意之過失，且無證據證明其對孫子行為有可預見性。

檢方認為，本案車禍是曾姓少年臨時起意，與王姓外公未有直接因果關係，依現行法令與最高法院見解，對於間接因素導致結果者，不應科以刑責，遂對王姓外公做出不起訴處分。