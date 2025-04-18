　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／15歲孫偷開車釀3死2傷！家屬怒告車主外公　「3關鍵」吞敗

記者黃宥寧／台北報導

年僅15歲曾姓少年趁著王姓外公出國，擅自拿走其車鑰匙，從新北汐止一路開車至台北內湖，不料行經東湖路與安康路口時，因會車緊張、油門煞車混淆，暴衝撞入當地知名臭豆腐麵線店，造成3死2傷重大悲劇。事發後，死者家屬憤而控告王姓外公涉過失致死，士林地檢署偵辦後，以罪嫌不足為由，予以不起訴處分。

據悉，曾姓少年父母離異，由外公在內湖隔代教養長大，直到國中畢業才返新北永和與父親同住。2024年10月17日當天，曾少趁外公赴國外旅遊之際，獨自搭捷運回到外公家，騎腳踏車前往汐止停車場開走休旅車，準備與同學炫耀。未料行經東湖市場時，因技術不佳、判斷失誤，連環擦撞多車後失控衝進店內。

意外造成2名在店內用餐的男女與1名路過騎士當場死亡，店家老闆娘與1名女員工亦遭熱油燙傷。曾少當場被目擊下車後仍嬉笑輕鬆，事後更被起底曾在社群平台自曝無照飆車，引發社會譁然。

儘管曾少並無酒駕、毒駕，車上電子煙彈也未檢出毒品成分，但其無照駕駛、肇事釀禍的事實明確。少年法庭隨後裁定將他收容至新北市土城的台北少年觀護所，目前案件由新北地方法院少年法庭審理。

▲內湖區17日晚間發生重大3名傷者ocha車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲曾姓少年駕駛外公車輛撞進北市內湖臭豆腐店造成3死慘案。（資料圖／記者黃彥傑攝）

另一方面，3名死者家屬認為，曾姓少年雖為實際駕駛人，但車輛登記在其王姓外公名下，認為外公未妥善保管鑰匙，讓孫子趁機偷開車，難辭其咎，憤而提告王姓外公涉嫌過失致死罪。

偵查時，王姓外公向檢方表示，孫子國中曾與他同住，因應假日探訪才未收回鑰匙，但雙方從未談論借車，亦未曾允許孫子開車，當天他與家人出國在外，並不知情。

檢察官調閱相關監視器與對話紀錄後，確認曾姓少年確係首度偷開外公車輛，無證據顯示外公曾授權或鼓勵。檢方援引刑法原則指出，過失致死須具「相當因果關係」，而外公僅因身為車主並未隱匿車鑰，難以認定其有應注意而未注意之過失，且無證據證明其對孫子行為有可預見性。

檢方認為，本案車禍是曾姓少年臨時起意，與王姓外公未有直接因果關係，依現行法令與最高法院見解，對於間接因素導致結果者，不應科以刑責，遂對王姓外公做出不起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
退休生活需準備1600萬　最新調查結果出爐
蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸：拿一桶雞腿換一塊雞屁股
咬柴比特犬「證實已火化」　飼主稱「被打死」生前未做登記
下周變天雷雨開轟！雨最猛時間曝光
聽勸「All in存款買股」慘賠　他崩潰：以後錢只放高活存
韓星級飯局妹哭了！　洗錢慘遭起訴求刑25年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳「酒店版內內」爆頭打死酒客！金門警抺粉治安　111字淡化回應

踢倒盆栽反控女住戶砸腳　誣告罪判刑4月...理由曝光

家暴男雙刀挾女友遭警開槍擊　高大成：警自我保護無執法過當

快訊／下班注意！台88線砂石車撞護欄折甘蔗　後方一片紫爆

宜蘭反詐績效亮眼案件減少23％　警局長劉炯炫籲全民合作

超車撞翻前方小貨車害駕駛慘死　毒駕肇逃惡男起訴繼續羈押

韓星級飯局妹哭了！搭上黑幫離岸變洗錢首腦　慘遭起訴求刑25年

朱立倫發令今晚北檢再集結！160警進駐部署　拒馬「下釘」維安

獨／15歲孫偷開車釀3死2傷！家屬怒告車主外公　「3關鍵」吞敗

凱達格蘭大道同時2場集會遊行活動　改道路線管制圖看這裡

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

傳「酒店版內內」爆頭打死酒客！金門警抺粉治安　111字淡化回應

踢倒盆栽反控女住戶砸腳　誣告罪判刑4月...理由曝光

家暴男雙刀挾女友遭警開槍擊　高大成：警自我保護無執法過當

快訊／下班注意！台88線砂石車撞護欄折甘蔗　後方一片紫爆

宜蘭反詐績效亮眼案件減少23％　警局長劉炯炫籲全民合作

超車撞翻前方小貨車害駕駛慘死　毒駕肇逃惡男起訴繼續羈押

韓星級飯局妹哭了！搭上黑幫離岸變洗錢首腦　慘遭起訴求刑25年

朱立倫發令今晚北檢再集結！160警進駐部署　拒馬「下釘」維安

獨／15歲孫偷開車釀3死2傷！家屬怒告車主外公　「3關鍵」吞敗

凱達格蘭大道同時2場集會遊行活動　改道路線管制圖看這裡

交往4年才知女友48歲　男一看護照崩潰：她說她27歲

原民風舞出國際視野　台東23隊征戰全國舞蹈賽大放異彩

阿翔媽媽罹腦膜瘤！　他強顏上工還體驗啦啦隊

傳「酒店版內內」爆頭打死酒客！金門警抺粉治安　111字淡化回應

自然懷孕機會渺茫！花蓮婦人工生殖2胚胎　幸運產下龍鳳胎

嘉義賞螢地圖公開！必去3條「螢河鐵道」秘境　攝影方式一次看

洛杉磯將辦「精子競速賽」　背後藏重要警訊

天氣太熱初鹿男險中暑　台東暖警機車載他返家

翻轉傳統海港營運思維　港務公司辦高階主管AI應用暨實作研討會

《安眠書店》男主角承認罹患身體臆形症：我討厭我的身體

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

社會熱門新聞

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

四叉貓被淋飲料畫面曝光！迅速反手抓人

送貨見「單件包裹89999」！宅急便運將報警了

即／黃呂錦茹4人深夜移送北檢　藍營支持者持續聚集

快訊／幽靈連署案　國民黨黃呂錦茹等4人聲押禁見

山友攀登火石山突吐血　黑鷹直升機救援

學童過馬路舉手20多秒沒車讓　警出手了

更多熱門

相關新聞

訪視失職害「剴剴」被虐死！社工喊冤

訪視失職害「剴剴」被虐死！社工喊冤

兒福聯盟社工陳尚潔被控疏於訪視北市1歲男童「剴剴」，以致「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死，陳女被起訴涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（17日）開庭，陳女不認罪，表示很心痛發生這樣遺憾的事，覺得被起訴很委屈，檢方對她的指控「和我實際工作職掌經歷有落差」。

台東阿公騎代步車逆向撞休旅車　虛驚一場

台東阿公騎代步車逆向撞休旅車　虛驚一場

北市水泥車輾斃女騎士！驚險瞬間曝

北市水泥車輾斃女騎士！驚險瞬間曝

快訊／北市文山區「水泥車碰撞機車」！　騎士倒地遭輾過慘死

快訊／北市文山區「水泥車碰撞機車」！　騎士倒地遭輾過慘死

花蓮男騎腳踏車左切！遭直行車撞上噴飛　加護病房觀察中

花蓮男騎腳踏車左切！遭直行車撞上噴飛　加護病房觀察中

關鍵字：

車禍內湖過失致死

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

家寧媽有動作了！

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面