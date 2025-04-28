小孩去讀大學　家長「1個月給8千塊」他一算三餐愣：吃土？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

物價飛漲時代，生活費開銷自然也水漲船高。一名網友抱怨，現在一天三餐光是吃飯就要500元，但在網路上看到有家長讓小孩讀大學，卻一個月只給8000元生活費，直呼這樣是叫小孩去吃屎嗎？貼文引起討論，許多人認同給太少，但也有人認為「想花多自己打工」，認為現在的大學生不該只伸手要錢。

有網友在PTT的Gossiping板發文，「三餐就五百，給小孩一個月8000？」他表示，現在一日三餐保守估計就要花500元，一個月下來至少15000元，但竟然還有人給在外念書的小孩只8000元，感覺根本不夠用。

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貼文引發熱議，不少網友反而搖頭，「差額自己打工補」、「大人教小孩第一課，學會節儉」、「交大三餐吃阿嬤飯桶配麥香奶茶，根本不用500」、「早餐誰吃到120啦，太誇張」、「讀書期間打工很正常吧」、「以前念大學家裡一個月也只給6000，自己去找錢啊」、「學校學餐便宜又能吃飽，學生不該太嬌生慣養。」

也有過來人分享自己的經驗，「10年前8000還勉強可以活，現在真的不夠用了」、「15年前3、4000就能過，現在要吃飯就要破百」、「大四就靠家教一個月自己賺1萬5」、「學生時代每天白天上課，晚上超商大夜班活下來的」、「現在學生有錢多了，我以前是苦過來的。」