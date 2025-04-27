他逛微風廣場「人潮不多」沒落了？網搖頭曝原因：這樣很好逛

▲微風廣場。（資料照／記者蔡惠如攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每家百貨的特色都不太一樣，客群也不盡相同。近日有網友發文透露，他去逛東區的微風廣場時，發現人潮不是很多，現在競爭這麼激烈，是不是大家逛街都不太會約微風？微風是不是沒落了？不過貼文曝光後，不少網友都搖頭。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「微風百貨是沒落了嗎」為標題發文，提到他昨天去微風廣場逛逛，發現裡面很多精品、高級櫃位，感覺很不親民，而且不管是去東區還是信義區，人潮都不是很多，大家逛街是不是不太約微風？微風沒落了嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過文章曝光後，不少網友都認為，「就不是給你逛的」、「人家定位貴婦百貨你敢嘴」、「貴婦都是平日出來逛街」、「一直覺得微風很難逛，但我也知道是因為我不是他們TA，他們要的是貴婦」、「貴婦不想人擠人，這樣很好逛」、「確實有錢人不會希望人太多」。

還有網友回應，「因為今天（指26日）下雨吧」、「雨很大欸，幹嘛出門活受罪」、「微風一直都這樣啊」、「微風人數還真的從來沒有多過」、「一直都沒什麼人不是嗎」、「十年前就長這樣了好嗎」、「老實說，微風的櫃員服務態度好很多」、「微風只去超市，只有那邊的東西買得起」。話題引發討論。