超商1食品「一排貼打折」也沒人拿？大票秒懂：寧願吃2顆蛋

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多超商都有即期鮮食打折活動，希望減少即期品報廢。就有網友觀察，常常架上剩一堆三角飯糰沒人拿，甚至一次就看到20幾個，「也太慘，飯糰已經成為沒人要的食物了嗎？」貼文引起熱烈討論，許多人直指最大問題就是貴、不好吃，就算打折也很難讓人下手。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「超商的三角飯糰快都沒人要正常嗎？」文中說他去超商買東西的時候，看到20幾個飯糰都被貼上即期特價貼紙。讓他覺得慘的是，好像都沒有人要拿三角飯糰的感覺，「以前學生時代很常買來吃欸！還是漲價到沒人買了？」看到這麼多被報廢，覺得既浪費又心酸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這篇文章引發大量共鳴，不少人認為最大問題就是價格，「超級貴，飯少料也少」、「太貴，一直漲價又吃不飽」、「我寧願吃2顆茶葉蛋」、「買之前看看價錢，兩個飯糰都可以買便當」、「六折一個還要快30，你就知道這東西多貴。」

還有網友表示，「隔夜飯糰都硬掉了，難吃」、「6折才考慮買」、「台灣人吃不慣冷飯而已。」也有會買的一派留言，「買來做茶泡飯還不錯吃」、「要請店員微波，米才會變軟」、「是店家自己進太多了吧？我每天都在掃乞丐時光，想找自己喜歡的即期飯糰都很少找到。」