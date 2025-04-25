媽狂加LINE投資群「天天轉明牌」！網祭1招：10分鐘後就被踢了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多人對投資群組都有警戒心，但還是有人深信不疑。就有網友表示，媽媽投資很多年了，原本是理性投資人、資產穩定，最近卻加入了一堆LINE投資群，每天轉貼「老師報明牌」、「保證8%報酬」等訊息。他多次提醒「這很像詐騙」，媽媽卻回「只是看看，不會真的投」，讓原PO相當不安，話題引發討論。

原PO在PTT的Stock板請益「長輩一直參加投資LINE群怎麼辦？」提到媽媽投資很多年了，會選兆豐金、中華電、0056、00878等投資標的，做決定很理性也看得懂風險。

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沒想到媽媽最近開始接觸LINE投資群，內容不外乎老師報明牌、保證8%報酬、每月領錢，認為這些老師歷經大風大浪，什麼股災都撐過來了還不痛不癢。原PO雖然提醒這很像詐騙、不要信，希望媽媽趕快退群，但媽媽稱只是看看，無聊而已，不會真的投。

對比媽媽過去的理性行為，她越想越不安，「明明資產帳面都不錯，為什麼還會被這種東西吸引？是因為退休後太無聊？還是有人陪她聊天比較重要？」很擔心媽媽哪天被騙光老本。

貼文引發議論，網友灌爆留言，「不是很像，是本來就是詐騙」、「你自己先創群組，把你媽錢騙過來」、「太多案例，信外人不信家人」、「被騙一次就會知道了」、「長輩說看看而已，最後都被騙」、「你媽可能只是想要有人陪她聊投資，不如多陪她說話。」

也有網友提醒，「這種群組會製造假對話、假帳號，一整個都是詐團在演猴戲」、「進去久了，還真的會相信他們是好人」、「看久了會產生依附感，真的很危險。」還有人建議正面迎戰，「你也加進去跟詐騙聊天，讓你媽看看」、「我直接在群組放一大堆反詐騙訊息，10分鐘後我就被踢了」、「用她的帳號說是不是詐騙？馬上就被踢了。」