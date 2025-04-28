全聯結帳「少1動作」他批不便民、沒意義　店員嘆：饒了我們

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄭遠龍攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

最近有民眾去全聯買東西，在結帳的時候，他主動把自備購物袋放在平台上面，希望店員刷完條碼後，直接把東西放進去，可是對方仍然直接放旁邊，讓他覺得很不便民。看到貼文後，許多人都傻眼，「本來就要自己裝，有什麼問題嗎？」「自己裝袋很困難嗎？」

原PO在「我愛全聯-好物老實説」抱怨，「為什麼我自備的購物袋都放平台上了，請櫃檯結帳人員刷完條碼，直接放進我的購物袋，他偏偏要放旁邊，是在堅持什麼？」認為就差不到一公分的距離而已，還要他再多一個動作把東西放進購物袋裡，「太不便民又很無意義了吧！」

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見狀，許多人紛紛傻眼，「你自己收進去也不用花很多時間，體諒一下他們工作繁忙吧」、「店員要幫我裝，我都不好意思，我都直接跟他說我自己裝，謝謝您」、「店員掃完，我們自己裝袋，合作無間很好呀」、「幫你裝，裝不好你可能還要嫌棄…不要為難結帳人員了吧！」

也有網友表示，「店員怎麼知道你怎麼放比較合適？有些人會把東西重的放下面，如果沒放平你又不爽？」「每個人擺放東西的邏輯又不一樣。」話題還引來店員留言，「幫你裝東西，然後說不定還要被指正放東西的順序，然後再看著後面越排越長的隊伍？拜託饒了我們吧==」。