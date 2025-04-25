iPhone更新iOS 18.5　電池直接被標成「二手」：嚴打黑心商家

▲中國網友發現，iPhone更新至iOS 18.5後，曾更換原廠拆機電池的手機零件會顯示為「二手」。（組圖／VCG、翻攝自微博）

記者葉睿涵／綜合報導

蘋果即將推出iOS 18.5作業系統，不料中國網友卻在Beta測試版中發現，若iPhone曾更換來自其他裝置的原廠拆機電池，系統在「關於本機」的維修紀錄中，會直接將電池標示為「二手」（英文版本Used），令部分用戶擔憂手機在轉售時是否會影響其價值。蘋果暫時還未說明是否全面推行相關變更。

微博最近傳出消息，稱由中國網友在iOS 18.5 Beta中，發現曾更換原廠拆機電池的手機，會在「零件和維修紀錄」欄位中將電池顯示為「二手」，標明該電池曾被使用，並非全新。這一變動被認為是為了提升維修透明度，防止坊間將舊原廠電池偽裝成新品販售的情況，協助消費者辨識電池來源。

然而，用戶們對相關變動的反應卻不太一樣。有人認為，「二手」標示有助於辨識電池的真偽；但也有網友質疑，「翻譯成二手也太好笑，其實也有可能是三手」，甚至還有網友因為擔心這會讓手機的轉售價格下跌，表示不打算升級新系統。

目前 iPhone若更換的是非蘋果官方或授權維修中心的電池，系統僅無法顯示電池健康度，不會出現「二手」字樣；但蘋果早在iOS 15.2起，便已開始提供「關於本機」的維修紀錄功能。用戶若使用原廠維修與零件，系統會標示「原廠」，若使用非原廠或無法識別的零件，則會被顯示為「未知」（英文版本Unknown）。

iPhone 15及更新機型在iOS 18起新增「已使用」標示，顯示零件來自另一部iPhone，而iOS 18.5則進一步將其中文翻譯改為「二手」。由於此功能目前僅出現在Beta的測試版本，因此蘋果尚未說明未來是否會在所有地區推出相關標示。