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別在機場充電手機！專家點出「3風險」警告資料外洩

專家提醒千萬別在機場的充電站充電手機。（示意圖／Photo AC）
▲專家提醒千萬別在機場的充電站充電手機。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

現代人手機成癮，除了行動電源外，許多人出國前會帶著充電器，在登機前把握時間充電，但在機場充電存在安全性方面的問題。一位安全專家警告遊客不要在機場充電手機，並點出3個具體風險。2024年聯邦調查局（FBI）網站上也警告：「避免使用機場、酒店或購物中心的免費充電站。」

雖然機場這些充電站簡單易用，但插頭轉接器製造商SIGNAL + POWER的杰羅（Jae Ro）警告說：「這種便利性伴隨著巨大的安全風險。」並列出以下3點風險。

被安裝惡意軟體

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杰羅說：「這些連接埠可能會被篡改，從而在你的設備上安裝惡意軟體。這種惡意軟體可以潛伏而不被發現，悄悄竊取密碼和銀行詳細資料等敏感資訊。」

充電陷阱

駭客使用的一種被稱為「juice jacking」的技術，這涉及透過損壞的USB連接埠安裝的惡意軟體，它會鎖定您的設備，甚至將您的所有個人資料和密碼直接匯出給犯罪者。

智慧型手機上的電源和資料流透過同一根電纜傳輸，這使得駭客能夠控制您的個人資訊。

資料外洩

杰羅表示「充電站可以同時傳輸數據和電力。雖然手機會提示用戶在『僅充電』和『傳輸檔案』模式之間進行選擇，但這種保護通常會被充電站繞過。」

因此，您的設備可能容易受到資料攔截或利用。這些被盜資料隨後可能被用於身分盜竊或在暗網上出售。

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