統測今登場「凱道有交管」　測驗中心：考生務必提早出門

▲統一入學測驗今起一連兩天舉行，共計7.2萬人報名創下新低。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

四技二專統一入學測驗今（26日）起一連舉行兩天，總計7.2萬餘人報名創新低。技專校院測驗中心提醒，今天因為總統府前凱達格蘭大道有政黨集會，附近路段進行管制，前往台北商業大學應考學生務必寬估時間提早出門。另統測開放陪考，所有人員可自主戴口罩，也提醒考生要攜帶准考證、應試文具，但不可以帶計算紙或空白紙。

受到少子女化影響，報名技專統測報名人數屢創新低。根據技專統測中心統計，114學年報名四技二專共6萬6311人，二技則為6290人，合計共7萬2601人，較113學年減少逾3000人，再創歷年新低。

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▲統測今起一連舉行兩天。（圖／記者許敏溶翻攝）

技專校院測驗中心指出，今天在總統府前凱達格蘭大道路段（公園路以東至中山南路以西區域）有政黨集會活動，並進行路段管制，請台北地區考生前往各考場，務必寬估時間提早出門，並避開活動相關路段，以確保應考權益。

技專測驗中心表示，統測開放陪考，所有人員可自主佩戴口罩；考生查核身分時，戴口罩者請配合暫時脫下或拉下口罩至可辨識身分；篩檢陽性考生外出時需全程佩戴口罩，無須在試前進行填報，仍在原試場應試；若有發燒、呼吸道感染等症狀者，建議佩戴口罩。

技專測驗中心也提醒考生，要攜帶准考證、應試文具（例如2B鉛筆、黑筆、橡皮擦、直尺、圓規等），並留意考試時不能攜帶電子產品，電子產品如手機、智慧手環等，不能帶著考試，必須放置於臨時置物區，且要完全關機。

此外，技專測驗中心重申，不可以攜帶計算紙或空白紙進入試場，考生可以利用試題本的空白處計算或擬稿。除試題本及答案卡（卷）外，請考生不要在准考證或文具等處標示、抄錄題目及答案，以免被扣分。

由於統測試場全面開放使用冷氣，技專測驗中心指出，已經申請在「非冷氣試場」應試考生，不得以任何理由變更試場，而冷氣開放屬於服務措施，若考試中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇並繼續考試，考生不得要求更換試場、加分、延長測驗時間等。

▲技專測驗中心提醒考生，記得攜帶准考證、應試文具，但不可以帶計算紙或空白紙。（圖／記者許敏溶翻攝）