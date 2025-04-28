李珠珢跳椅子舞　90度彎腰「雙球炸出」！球迷嗨：本季最香舞台

記者施怡妏／綜合報導

韓籍「AI女神」李珠珢本季風光與富邦悍將簽約，來台發展，備受矚目，26日中場表演大跳〈like JENNIE〉，27日與學姐李雅英、南珉貞帶來性感椅子舞，其中一段舞蹈，李珠珢90度彎腰，渾圓雙球炸出，讓許多粉絲激動不已，「真的太有誠意了」、「珠珢還是很認真在準備台灣的應援，這段SOLO香爆了」。

27日的中場表演，「富邦三本柱」李珠珢與李雅英、南珉貞合體，帶來性感椅子舞，跪地放電、扭腰擺臀等動作，並站在椅子上對著鏡頭拋媚眼，將個人魅力展現得淋漓盡致。

YT頻道「欸 你是看球還是看啦啦隊」，貼出李珠珢27日中場表演的粉絲直拍影片，其中一段舞蹈動作李珠珢彎腰，北半球呼之欲出，球迷眼睛大吃冰淇淋，下秒她立刻低頭，並用手遮了一下胸口，但好身材仍一覽無遺。

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李珠珢的中場舞蹈影片在PTT掀起熱議，「李珠珢來台代表作轟炸舞台，椅子舞真的太辣太頂啦！」「這個中場表演真的太有誠意了，現場看真的是賺爛，誰再對富邦說三道四我跟你拚命」、「原諒珠珠寶貝了」、「本季最香舞台，邦邦沒有輸」、「是什麼蒙蔽了我的雙眼」、「超越勝負的感動」、「這個彎腰，戀愛了」、「這次的妝竟然有周子瑜的神韻」、「只能宣布富邦總冠軍了」。

▲李珠珢秀超兇北半球。（圖／翻攝自YT／欸 你是看球還是看啦啦隊）

李珠珢26日中場SOLO表演超夯舞曲〈like JENNIE〉，天使般的仙氣造型，也獲得網友大讚「珠珠把這條歌跳出仙氣，搭配自己設計的天使戰衣」、「服裝不錯看，看起來很亮眼」、「小公主一出手果然好頂好頂」、「她手指跟手腕的轉動都有種優雅的美感，會讓人忍不住一直注意」。