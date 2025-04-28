南韓校園攻擊事件！18歲特教生「持刀砍殺」　校長等3人重傷

▲南韓忠清北道清州市某高中教室發生特教生砍人的事件。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清北道清州市一所高中今（28）日上午發生校園攻擊事件！一名年約18歲的特教生持刀砍殺教職人員，造成3人重傷、2人輕傷，包括胸部與腹部遭兇器刺入的校長與教職人員。事後，該名學生試圖跳進某公園的蓄水池，最後被救起送醫治療。目前學生的家長相當緊張。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓忠清北道清州市某高中，於28日上午8時41分（台灣時間7時41分）發生校園攻擊事件，一名就讀二年級的18歲特教生在教室內持刀砍殺教職人員，導致60歲的校長、40歲的行政室公務人員、49歲的清潔工等3人胸部與腹部受到重傷，至於另外2名路人則受到輕傷。

受傷的5人被送往清州HANA醫院、天安檀國大學醫院治療，幸好他們沒有生命大礙。

至於犯案的該名學生，則是在該校一般學年就讀的特殊教育對象（特教生），他在高中教室內犯案後，跑到附近公園，並且跳進蓄水池內，最後則是被救起送往醫院，目前仍無法得知確切的事發經過。

忠清北道教育廳關係人士證實，「目前該校正在召開緊急會議，釐清該名問題學生到底是因為何種理由犯案。」

報導指出，自從媒體報導該校爆發校園攻擊事件後，學生的家長們相當驚恐，由於在事發後第一時間無法與孩子們取得聯繫，即便已經進到公司開始上班，他們仍緊急衝到校門口前，甚至還有人在接獲消息後趕緊從公司騎腳踏車衝到學校。

學生家長A某表示，「因為孩子們到校後必須交出手機，所以無法順利連繫！我收到老大安全待在教室內的消息，不過老二則是完全沒有消息。我一定要親耳聽到小孩說話才能放心，希望（校方）能夠趕快把手機還給他們，讓我們確認他們是否安全。」

學校警衛則是試圖安撫家長，「學生們安全地待在教室內聽課。」