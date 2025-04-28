「穿著西裝的角鬥士」李在明獲南韓最大在野黨提名　角逐總統大位

▲李在明（Lee Jae-myung）獲正式提名，代表最大在野黨共同民主黨角逐總統大位。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

南韓自由派政界人物李在明27日以壓倒性支持率當選最大在野黨共同民主黨的總統候選人。經歷過持刀襲擊、戒嚴風波及刑事指控等多重挑戰後，他再次成為總統大選的熱門人選。

據路透社報導，南韓將於6月3日舉行第21屆總統選舉。李在明（Lee Jae-myung）27日以89.77%的票數，順利獲得共同民主黨的總統候選人提名。

自去年12月前總統尹錫悅因突如其來宣布戒嚴並遭彈劾免職以來，李在明在多項民意調查中一直領先，與潛在的保守派對手相比，領先幅度達到雙位數。

回顧李在明的背景，他曾從工廠童工起步，後來成為人權律師，並因成功應對COVID-19疫情而聞名，曾擔任京畿道知事，並在2022年總統大選中僅以微弱差距敗給尹錫悅。

61歲的李在明被幕僚形容為「穿著西裝的角鬥士」。如果他當選總統，將立即面對日益嚴峻的兩極化政治和惡化的經濟形勢，還需與美國總統川普政府協商關稅及駐韓美軍費用等問題。

在外交政策上，李在明的對北韓態度相比尹錫悅較為溫和，這可能使他更容易與川普保持一致，後者曾多次嘗試與北韓領導人金正恩接觸。

去年1月，李在明在釜山出席活動時遭到不明男子襲擊，受傷倒地並送醫治療。

此外，2024年11月，李在明因違反公職選舉法被判有罪，而上月二審法院推翻了原判決，該案目前已提交至最高法院審理，結果可能會影響他參選資格。