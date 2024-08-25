又是中國人！大嬸遊濟州島讓女兒「脫褲解放」　韓網怒：有那麼懶嗎

▲疑似又有中國觀光客在南韓濟州島旅遊時，縱容女童在停車場上脫褲解放。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

過去南韓濟州島吸引許多中國人前來置產，自從新冠疫情結束後更是有許多中國觀光客前來旅遊。不過，濟州島當地民眾卻屢次發現，中國觀光客屢次做出無理的舉動，繼6月被人發現一對母子在街上脫褲拉屎後，最近更有一名女性在水族館附設的停車場，讓年幼的女兒脫褲尿尿。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《朝鮮日報》，最近一名南韓網友在網路論壇上，以標題「又是中國人」發文，他表示在濟州島當地參觀玩水族館後，回到停車場時，竟然目睹疑似中國籍的成年女性，縱容一旁年幼的女童脫褲蹲地拉屎排尿，該名女性甚至手上還拿著衛生紙準備擦拭，顯示她根本不把公共環境衛生當一回事。

該名網友痛批，「不久前才發生過『街邊拉屎事件』，沒想到中國人的尿性又開始了。其實，濟州島上實在有太多中國人居住，因此根本不清楚她們究竟是中國人、還是韓國人。」

其他南韓網友留言表示，「竟然讓女孩子在街上大小便」、「中國人為什麼都是這副德行」、「去一趟廁所有這麼懶嗎」、「其實錯的是大人啊，小孩何罪之有」、「是把濟州島當成你家廁所嗎」、「應該要開罰吧」。

▲疑似中國遊客在南韓濟州島觀光時，放任自家孩子在街上脫褲拉屎。（圖／翻攝自韓網）

據悉，今年6月才有一段影片在南韓網路社群上流傳，只見一名中國籍成年女性，任憑男童在行道樹旁的花圃脫褲拉屎，至於後方則疑似有中國籍團體觀光客闖紅燈過馬路，拍攝地點位於濟州市蓮洞，算是當地的鬧區，即便南韓網友嘗試簡單用英文上前勸阻，卻未獲任何回應。

濟州島當地民眾憤怒表示，「我們國家的人就連帶小狗出門散步，也會用袋子撿大便，何況是人類的大便！究竟這些人憑什麼來弄髒別人的國家？」

另外，濟州市蓮洞先前也有一間超商，遭大批中國籍觀光客湧入，結果超商座位桌椅卻留下一大堆泡麵紙碗、瓶罐等未經整理的垃圾，座位前的牆壁則貼上以簡體中文寫的告示「吃完的食物請收拾一下」、「室內肅靜」，顯得相當諷刺。

▼中國籍觀光客在南韓濟州島鬧區超商用餐，離開後留下一堆垃圾。（圖／翻攝自韓網）