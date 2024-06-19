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中國大媽遊濟州島　放任兒子街上「脫褲拉屎」！韓國民眾崩潰喊噁

▲▼疑似中國遊客在南韓濟州島觀光時，放任自家孩子在街上脫褲拉屎。（圖／翻攝自韓網）

▲疑似中國遊客在南韓濟州島觀光時，放任自家孩子在街上脫褲拉屎。（圖／翻攝自韓網，下同）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球新冠疫情結束、國際旅客回流，日本不少地區都開始出現「觀光公害」，就連南韓也不意外。被封為「韓國版夏威夷」的濟州島，是南韓相當知名的旅遊渡假勝地，然而近日當地民眾卻發現，居然有疑似來自中國的遊客在大街上公然脫褲拉屎，且小孩的母親就站在旁邊。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，男童脫褲拉屎的影像從昨（18）日晚間起就迅速在南韓網路論壇上擴散，拍攝地點位於濟州市蓮洞。只見畫面中，一名未成年的男童居然在行道樹旁的土壤上，當眾脫下白色褲檔，蹲在地上做出拉屎的動作，旁邊疑似是男童母親的女性，就這樣任憑她的兒子在馬路上排便。

報導推測，照片的拍攝時間應該是18日晚間。至於後方疑似為中國團體觀光客的民眾，則是無視行人號誌，即便亮起了紅燈，依舊執意穿越道路，相當危險。

一名女網友在拍攝男童路上拉屎的影像後，首先上傳至當地的媽媽社群，文章標題為「這些中國人實在是太過分了！你們看一下」，接著開始描述她親眼目睹中國遊客如何放任小孩在街頭脫褲拉屎的光景。

▲▼疑似中國遊客在南韓濟州島觀光時，放任自家孩子在街上脫褲拉屎。（圖／翻攝自韓網）

女網友表示，「當天喝完酒之後，我原本要去續攤，結果就看見相片裡這一幕，我活一輩子都還未曾見過呢。因為我不懂中文，所以只好嘗試用英文和小孩的媽媽溝通，看能否勸她不要讓小孩在街上大便，結果她卻不聽勸。」

另一名網友證實，當時他路過時也剛好目睹如此驚人的一幕，「中國人要來濟州島旅遊是沒關係，但身在別人的國家，竟然放任自家小孩在馬路上大便，身為當地居民的我實在看不下去了，於是我只好忍著怒火向警方報案。」

濟州島當地民眾留言發表看法，「我們國家的人就連帶小狗出門散步，也會用袋子撿大便，何況是人類的大便！這些人究竟憑什麼弄髒別人的國家？」、「之前去東歐玩的時候，也曾經目睹在路上拉屎的中國人」、「看來不久後濟州島就會出現路上拉屎的文化了」、「中國人就是憑本能生活」。

報導指出，依照南韓《輕犯罪處罰法》第3條規定，一旦在道路、公園，或是其他人群聚集的地方惡意吐口水、大小便，可以被判處10萬韓元以下的罰金或是拘留。

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