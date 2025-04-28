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北韓首度證實！　金正恩「親自下令」出兵助俄攻打烏克蘭

▲▼ 普丁與金正恩會晤 。（圖／路透）

▲北韓根據金正恩與普丁去年簽署的「全面戰略夥伴關係條約」派兵支援 。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

北韓國營媒體罕見鬆口，首度證實已依據領導人金正恩指示，派兵協助俄羅斯在烏克蘭戰場作戰，並強調此舉是為了解放被烏克蘭占領的俄羅斯領土，宣示與莫斯科之間的軍事同盟進入最高戰略層次。

根據北韓官媒《朝中社》報導，北韓執政黨勞動黨指出，與俄羅斯聯手作戰的行動已在庫斯克州（Kursk）取得勝利，「我國武裝部隊部隊參與庫爾斯克地區解放作戰，充分展現高昂的戰鬥精神和軍事素質，為殲滅烏克蘭新納粹勢力解放俄羅斯聯邦領土作出了重大貢獻。」

此為平壤方面首度明確承認出兵支援俄軍。報導更直言，這是根據金正恩與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）去年簽署的「全面戰略夥伴關係條約」所做出的部署決策。

北韓中央軍事委員會透過官方媒體表示，「按照國家元首的命令，共和國武裝部隊部隊將俄羅斯領土視如自己祖國的領土，以高昂的守護意志和誓死精神，以付出犧牲的實際戰鬥行動，證明朝俄兩國牢固的同盟關係。」

金正恩更喊話，「為正義而奮戰的他們都是英雄、祖國威望的代表者。」

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

▲烏克蘭先前曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

北韓媒體強調，能與如此強大的俄羅斯聯邦締結同盟，是北韓的榮耀，在俄烏戰爭陷入膠著之際，平壤此舉也進一步鞏固了與莫斯科之間的戰略合作關係。

北韓當局此番高調表態，也與俄羅斯方面近日首度證實北韓軍隊參戰相呼應。莫斯科26日公開承認，北韓兵力與俄軍聯手在庫斯克州作戰。此前，雙方對北韓是否參與烏克蘭戰事始終保持模糊，未曾正面證實。

另一方面，俄方日前宣稱，已將烏軍逐出最後一個占領中的俄羅斯村莊，但基輔方面否認這項說法，並強調烏軍仍在貝爾哥羅德州（Belgorod）持續作戰。

據烏克蘭官員透露，北韓派出的兵力總數約1萬4000人，其中包括3000名增援部隊，用以替換先前在戰事中傷亡的士兵。雖然北韓部隊缺乏裝甲車輛與無人機作戰經驗，導致初期損失慘重，但隨即進行了戰術調整以應對戰局。

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