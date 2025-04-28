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中美關稅戰！義烏「暫時」停看聽　預警歐美市場疲軟「提前避險」

▲▼ 義烏專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 浙江義烏商貿城號稱「世界超市」，擁有全世界客戶，受關稅戰衝擊有限 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／義烏報導

中美關稅貿易戰持續角力，衝擊不少在陸台資企業和大陸出口商。其中，號稱「世界超市」浙江義烏國際商貿城，在本次關稅戰受波及。《東森新媒體ETtoday》記者走訪義烏，許多商家暫時失去美國訂單，但憑藉出口其他233國家與地區的實力，以及提前佈局內銷市場、預警歐美市場疲軟、轉戰其他國家新通路，多管齊下方式分散風險，即使這次關稅戰依然受波及，但不至於傷筋動骨，這座「世界超市」依然繼續出口，唯獨對美國按下暫停鍵，讓子彈繼續飛。

週末一早，浙江義烏商貿城已經動起來，周邊機場、動車站湧入來自全世界商客。這座號稱全球最大「小商品市場」面積640多萬平方米，有7.5萬個商位，匯集26個大類、210多萬種商品，涵蓋日用百貨、工藝品、飾品、玩具、電子電器等全品類，涉及大陸210萬家中小微企業和3200萬產業工人，出口到233個國家和地區，年成交額連續多年位居全球專業市場榜首，被譽為「世界超市」。

▲▼ 義烏專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 現在正是客戶下單聖誕節商品，因關稅戰影響所有對美出口商品「暫時」按下停止鍵 。（圖／記者任以芳攝）

樂觀應對！義烏出口美國暫時「停看聽」

如今美國總統川普向全世界實行「對等關稅」，當關稅大棒揮向這座「世界超市」，義烏商貿城的韌性卻超乎外界想像。搭乘計程車前往義烏商貿城途中，李師傅告訴記者，關稅戰後外國商客變更多，尤其北京、廣州飛義烏航班都增加，尤其是廣-義班機一天又增加約4到5個航班，中東、南美客多，也有非洲。

記者抵達義烏商貿城四區，這裡有銷往全世界各類針織品像是帽子、圍巾、鞋類等，以及各類日用品，像是歐美聖誕節需要閃亮裝吊飾、聖誕樹等商品，時間點是歐美下單高峰潮，如今店家等待上門

一名外銷聖誕裝飾店家王老闆告訴記者，自己商品大部分銷往美國，因為高關稅無法出貨，商品先擺著，但影響最大卻是買家，很多人訂金先繳，無法違約退貨，買賣雙方「讓子彈飛一下」，停看聽中美的變化。

王老闆說，歐美重視聖誕節程度類似中國的春節，十分注重儀式感，既然新式商品賣不過去，買家可能拿去年存貨出清。「我們買賣雙方也預估關稅戰打不了多久，還是比較樂觀看，一定會過去。」

▲▼ 義烏專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲義烏國際商貿城四區盛羽綉針織公司總經理徐英，三年前分散市場，不願單押美國 。（圖／記者任以芳攝）

不願吊死一棵樹！內需、外銷「兩手」策略

義烏國際商貿城四區盛羽綉針織公司總經理徐英，從事帽子外貿生意長達20多年。她向《東森新媒體ETtoday》記者談及這次關稅戰衝擊，對義烏整體市場確實有衝擊，尤其是做出口美國外貿商家。

徐英也舉出身邊兩個例子，主要做美國單較多，所有接單全部停頓，客戶要求先不要生產，其他國家訂單照出。另一位好朋友做美國沙灘系列商品，也是暫時停產，貨放倉庫，「他比較樂觀，已經去找其他國家市場，不一定死守美國市場。」

至於自己影響？徐英說，自己美國客戶不多，直接受到的影響有限，還是受到大環境影響，一名墨西哥客戶提出5個百分點的降價要求，原本提出3個百分的點，雙方堅持很久，最終徐英為了維持客戶關係，接受要求。

此外，徐英也說，為了分散風險，美國總統川普2018年上任對華發動第一次貿易戰後，開始自覺，早在三年前開始拓展國內市場，目前內需已佔公司整體業務30%-40%，平衡了不同市場的需求。

▲▼ 義烏專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲「義烏指數」是十分重要決策指標，提前預判歐美需求疲軟，商家立刻轉換跑道開發非洲、南美洲市場。（圖／記者任以芳攝）

轉換！義烏提前預警「歐美」市場疲軟

義烏商貿城商家能存活下來，全經過大風大浪考驗，面對全球化競爭快速變化，長期累積的「義烏指數」，幾乎是所有商家改變策略關鍵，包括對歐美市場的預警。

徐英受訪時說，「歐洲這幾年景氣也不太行，需求比較大的一些客人主動要求降價，我們很多的店鋪、工廠只能主動降價，因為大家集體降價，你也得配合，導致歐美客人認為價格是可以便宜下來的。」

過去被視為出口黃金地的歐美，經濟情勢也出現疲軟，根據義烏指數應用，商家通過分析「義烏指數」中勞密產品出口佔比，2024年為39.4%，已經提前預判歐美需求疲軟。

根據資料顯示，2024年義烏商貿城整體出口依然保持增長，義烏市實現出口額5889.6億元人民幣，同比增長17.7%，其中歐美市場佔比下降並未影響整體增長，主要依靠多元化市場佈局對衝風險，比如轉而加大非洲市場開拓力度，義烏2024年對非出口佔比提升至28%。

義烏商家真的減少依賴歐美市場嗎？根據不同商產業別有不同答案，根據「義烏指數」顯示，2025年一季度新能源產品、智能家居等品類出口增速超25%，成為歐美市場新增長點，從「薄利多銷」小商品轉化成「厚利多銷」智能商機，換個方式繼續賺美鈔。

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