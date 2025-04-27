嘉義檢警揭觀光詐騙手法　保護民眾旅遊安全

▲嘉檢與嘉市警局攜手倡議觀光誠信與廉能價值，揭露假觀光真詐騙常見手法 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署江金星主任檢察官藉嘉義市政府警察局辦理「114年社會安全防護座談會」時機，以綠能產業、公共安全、企業社會責任及反詐騙宣導為題，向與會的旅宿、交通、餐廳、在地商店等業者暢談企業誠信治理與廉能價值關聯性，並以實務上常見之觀光、旅遊詐騙手法為例，提醒業者務必妥適處理或運用業者及旅客個資，防止機敏資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，造成消費權益受損。

江金星主任檢察官說明科技日新月異，民眾在生活越來越便利的同時，特別依賴網路與外界連結，造成詐騙集團最常利用網路進行犯罪，並在短期內不斷發展更多詐騙手法，在觀光旅宿業方面，113年曾發生一起國外訂房網站大規模個資外洩事件，受害民眾近百萬人次、近期國內更發生第三起中大型醫療體系病歷資料外洩事件，顯示資訊安全與防範詐騙犯罪間的關聯性，及個資保護的重要性。

嘉義地檢署表示114年3月國人受詐騙前5名分別為「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」、「假買家騙賣家詐騙」、「假中獎通知詐騙」、「假交友(投資詐財)詐騙」，其中嘉義縣(市)通報並受理之詐騙案達434件、財產損失逾新臺幣1億256萬元，儘管詐騙花樣不斷翻新，基本防範守則是冷靜、查證、報警，凡遇異常警訊或不合理話術，請多方查證、撥打165專線查詢或就近向警察局報案。