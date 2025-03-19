中油煉製研究所反貪瀆講座　蔡宗熙檢察長授課細談廉政

▲▼ 中油公司煉製研究所辦理廉政法紀教育講習，邀請嘉檢檢察長蔡宗熙傳授法尊觀念 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中油公司煉製研究所日前透過嘉義地區政風業務聯繫協調中心邀請地檢署蔡宗熙檢察長以小額採購(含出差費、加班費)、反詐騙宣導、廉政倫理規範及相關違法案例為題，擔任昨(18)日「114年廉政法紀教育業務講習」講座，以提升員工反貪瀆意識，認同政府打擊貪污的政策，營造貪腐零容忍的職場氛圍。

蔡宗熙檢察長於課程中提到政府部門公務員及國營事業員工守法守紀精神及正確工作觀念，執行勤務時要秉持誠信、行政中立、執行公正、廉潔自持的態度，並說明如何區分圖利與便民、公務員犯罪加重其刑之規定及貪污治罪條例的構成要件等節。

台灣中油公司是台灣目前唯一擁有三個研發單位的國營事業，三大研發單位分別為探採研究所、綠能科技研究所及煉製研究所，其中煉製研究所為煉油、石化、天然氣、潤滑油、溶劑化學品之研究機構，相當重視誠信、創新與人才培育，為使員工持續學習成長及強化專業知能，每年例行邀請各領域專家學者或法界人士至該所進行廉政法紀教育及專業職能訓練。

檢察長蔡宗熙於1月17日調任嘉義地檢署以來，除竭力查緝電信詐騙、執行安居緝毒、查緝黑金綠能、查察賄選等偵查業務，更重視預防宣導作為，所謂預防做得好，貪瀆就會少，嘉義地檢署將持續透過各種管道，向轄區公私部門及民眾宣導各類犯罪手段及防堵方法，保護自己才能保護家人。