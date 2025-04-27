嘉義縣「地稅便民、綠能永續」論壇　地檢檢察長談產業誠信治理

▲嘉義地檢蔡宗熙檢察長參與廉政透明國際論壇活動，分享綠能圖利與便民，深化縣府行政透明與廉能誠信 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署蔡宗熙檢察長於23日參與嘉義縣政府，在故宮南院舉辦之「地稅便民、綠能永續」廉政透明國際論壇，活動由嘉義縣翁章梁縣長主持，並有法務部廉政署南部地區調查組許嘉龍組長、國立故宮博物院南部院區彭子程處長、經濟部能源署廖士煒代理組長、臺灣透明組織葉一璋理事長、義守大學蕭宏金教授、太陽光電發電系統商業同業公會廖禎松理事長、嘉義縣地政士公會何星儒理事長等貴賓出席，邀集產官學專家學者與業界代表共同交流學習綠能、地政與財政等民生議題，期有效凝聚共識。

蔡宗熙檢察長致詞時表示，綠能發展為國家當前重要政策之一，在產業發展過程中強烈倚賴土地規劃與財稅資源支持，而地政政策牽動土地開發進而影響財稅收入，地檢署近年來積極維護透明廉潔綠能產業發展的決心，於民國110年起即陸續邀集轄區警、調、廉、環保、海巡、國土及國營事業機構等部門成立「地區打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，每年度召開聯繫平臺會議，並於113年底成立「綠能產業聯合訪視小組」，定期或專案訪視轄內綠能光電案場，藉由檢警調廉與業者面對面直接溝通交流，促進綠能產業法令遵循與誠信治理觀念。

蔡宗熙於論壇中擔任「綠能-圖利與便民區辨」議題講師，與綠能產業代表、專家學者、行政及司法機關人員等約150人，共同探討如何在公部門政策執行過程中避免廉政風險，且在依法行政的前提下給予人民方便，實現便民而不圖利的平衡。

嘉義地檢署依循法務部打擊黑金、詐欺重點政策目標，持續以各種管道強化全民廉能、防詐知識，蔡宗熙檢察長更親力親為深入基層機關宣講，帶頭宣誓地檢署對貪瀆及詐欺零容忍、戮力防制與查緝之決心，民眾如發現疑似貪瀆、詐欺犯罪，請儘速通報檢警調廉等機關，並時刻留意政府防制宣導資訊，全民共同努力提升群體廉潔及防詐免疫力。