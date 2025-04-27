牽繩帶學生如廁！分層管理小二童淪「奴隸」　惡師挨罰16萬喊冤

記者郭玗潔／台中報導

台中市一名陳姓小學導師於15年前，遭爆出曾把學生當狗，拉牽繩帶學生去上廁所，被台中縣社會處開罰6萬元並公告姓名。2022年陳女又遭家長提體投訴，指控她以「奴隸、拍賣」分層管理學生、強迫餵食導致乾嘔，經調查後發現屬實，陳女被學校處分「解聘，1年不得聘任」，也依兒少法開罰16萬元，陳師不服，循序提出行政訴訟，台中高等行政法院審理，駁回陳女訴訟，可上訴。

▲人本基金會曾召開記者會揭發陳師惡行。（資料照／記者游瓊華攝）

該位陳姓資深教師在台中市大里區某小學任職，於2022年擔任二年級導師，卻遭家長集體投訴，指她在9至11月間，對學生以「奴隸、庫存、拍賣」等貶抑名詞分層管理，又無視學生意願，逕自帶學生前往理髮，還嫌學生進食過慢而強迫餵食，甚至在學生們起衝突的時候，要他們互打解決。經家防中心調查，判定陳師違反兒少權法，裁罰16萬，陳師不服，向台中市政府提出訴願後遭駁回，又提出行政訴訟。

根據判決內容，陳師以「奴隸、拍賣」等貶抑名詞分層管理小二學生，先選出班上4位學生，再由他們挑選組員，沒被選到的學生，會被陳女稱為「庫存」，當眾「拍賣」。陳女辯稱，她這是以「蒙特梭利」的分組教學法教學，就猶如「職業運動的選秀」，她希望學生全能發展，讓好學生提攜較為落後的學生，幫助學生思考「為什麼組長不選擇我」，認識「同學心中的自己」，能夠社會化並建立同理心，她這樣教學已經很多年了，她的學生升小3時，都能成為各班的領導者。

此外，陳女經常在班上稱一名蘇姓學童為「奴隸」，還說「沒有薪水的小童工在班上就等同老師的奴隸」，因知道蘇童愛吃餅乾，陳女就對班上說「今天蘇童有來，所以大家沒餅乾」，讓蘇童相當難過。陳女又發現蘇童沒繳註冊費，羞辱他說「不用來了，我們明天要繼續吃餅乾」、「什麼都沒付，你趕快回家好了」，導致其他學生在旁跟著排擠蘇童，大喊「不要來！不要來！」、「你轉學、轉班啦！」，其他學生則在訪談時證稱「陳女很討厭蘇童，說他是班上唯一的奴隸」、「蘇是全班最可憐的人」。

另外，蘇童有次因不服被陳女禁止下課，跑出教室，被其他同學抓回來，蘇童回教室後向陳女反應自己被打，陳女要蘇童指認被誰打，蘇童指認了7、8個人，陳女就要蘇童打回去，此時其他同學表示蘇童也有動手，陳女也要這些學生對蘇童以牙還牙，造成同學和蘇童彼此回打。

▲上課稱小二生「奴隸」，兒虐惡師暴怒狂吼童，導致孩子回家哭訴不想上學。（資料照／記者游瓊華翻攝）

對此，陳女辯稱，她只是引導蘇童在衝突後，明確說出被哪個同學出手攻擊，且並未有學生真的遭毆打。她也否認稱蘇童奴隸，辯稱她是將點心比喻為薪水，想說服蘇童協助班級事務並得到點心，所以跟他說「沒薪水你依然要分擔班級事務工作，會變成奴隸」而已。

另有多名學生控訴，陳女認為學生吃太慢，就會叫他們去走廊站著吃，或直接拿湯匙餵食，說陳女「餵飯很可怕」，會數1、2、3就餵一口，不管他們有沒有咀嚼、吞下去，緊接著馬上再數1、2、3再塞一口，有孩子表示「餵很想吐但她還是一直塞飯」，甚至會乾嘔。陳女則喊冤說，有學生每天要求她餵他吃飯，她偶爾以「開玩笑」的方法，鼓勵學生吃完午餐，並非發生多次的行為。最後，陳師遭指控強行帶學生參加學校義剪，她則認為是有特定家長惡意誣陷。

不過法官檢視多名學生證詞和錄音證據，不採信陳女說法，認為她教學多年，卻有多次不當管教行為，已傷害多名學生的身心健全發展，被加重裁處16萬元罰鍰是應該的，駁回她的訴訟。可上訴。