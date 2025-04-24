台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　法醫解剖報告「無毒物反應」

▲台南國中遺體解剖，國中生父母、阿公在外等候。（圖／記者林東良攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名13歲國中生2月底突然痙攣猝逝，死者母親發文指出，醫師在兒子體內查到藥物中毒反應，且有其他學生出面指證，兒子在校遭霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵食毒咖啡包。對此，法醫解剖報告24日出爐，結果為「無毒品反應」。

檢方表示，依法醫研究所出具台南市後壁區林姓國中生猝死案解剖報告，法醫師採集死者毛髮、血液、尿液檢驗均無毒品反應，死者因病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡，另外本案是否涉及其他不法情事，由相關單位調查中。

回顧全案，死者母親近日在臉書發文控訴，稱上月24日凌晨3時許兒子突然發生痙攣，立刻送到醫院急診，但仍於當天上午8時許宣告不治，死亡原因不明，但醫師抽血檢查時，發現兒子體內有毒藥物中毒反應，且有其他學生出面指證，兒子在學校長期受到同學霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵食毒品咖啡包。

事件曝光後震驚社會，校方緊急發布5點聲明，強調該名學生自20日起就請假在家休息，沒想到卻因身體不適，送醫後不幸離世，對此深感哀痛，校方已經主動完成校安與社政通報，同時依照規定受理家長申請疑似霸凌案件並啟動調查，學校也會全力配合檢調調查，在尚未釐清真相之前，希望外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也希望司法能早日釐清調查結果。