　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　法醫解剖報告「無毒物反應」

▲台南國中生遺體今解剖，國中生父母、阿公、該校校長現身。（圖／記者林東良攝）

▲台南國中遺體解剖，國中生父母、阿公在外等候。（圖／記者林東良攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名13歲國中生2月底突然痙攣猝逝，死者母親發文指出，醫師在兒子體內查到藥物中毒反應，且有其他學生出面指證，兒子在校遭霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵食毒咖啡包。對此，法醫解剖報告24日出爐，結果為「無毒品反應」。

檢方表示，依法醫研究所出具台南市後壁區林姓國中生猝死案解剖報告，法醫師採集死者毛髮、血液、尿液檢驗均無毒品反應，死者因病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡，另外本案是否涉及其他不法情事，由相關單位調查中。

回顧全案，死者母親近日在臉書發文控訴，稱上月24日凌晨3時許兒子突然發生痙攣，立刻送到醫院急診，但仍於當天上午8時許宣告不治，死亡原因不明，但醫師抽血檢查時，發現兒子體內有毒藥物中毒反應，且有其他學生出面指證，兒子在學校長期受到同學霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵食毒品咖啡包。

事件曝光後震驚社會，校方緊急發布5點聲明，強調該名學生自20日起就請假在家休息，沒想到卻因身體不適，送醫後不幸離世，對此深感哀痛，校方已經主動完成校安與社政通報，同時依照規定受理家長申請疑似霸凌案件並啟動調查，學校也會全力配合檢調調查，在尚未釐清真相之前，希望外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也希望司法能早日釐清調查結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／桃園3警1環收押禁見！
太狠！日女剁男友無名指「剪乳頭」
季芹紐約吃路邊攤「1家3口結帳金額超驚人」！苦笑冒冷汗
13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　解剖報告出爐！
快訊／黃呂錦茹重開聲押庭時間曝
知情人曝「黃曉明遭葉珂設局」內幕！　證實孩子生了：他選擇原諒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／收下非法土方業者賄賂慘了　桃園3警1環4人涉貪聲押獲准

台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　法醫解剖報告「無毒物反應」

涉大罷免「幽靈連署」無保請回遭撤　黃呂錦茹4／25重開聲押庭

不想被前夫騷擾！天兵女竄改DNA鑑定報告　把兒子變成男友生的

背長槍到中興大學嚇壞眾人！警衝場戒備...男大生曝：目標是夜市

快訊／直播男神崩毀！殺人未遂被起訴50萬交保　3限+每日報到

遺失T75機槍槍管1支卻裝沒事　陸戰隊66旅軍士官7人被起訴

八旬翁半夜寒風中迷路！台東警背他回家　溫暖畫面曝

周旋軍官、醫師間！還匯錢幫以色列機師治槍傷　台東女險遭詐

詐團慫恿解除保單投資黃金　嘉義婦心動...警勸阻保住116萬

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

【超厭世】問同學一句話總結大學生活　「只要肯吃苦」下句太哀傷

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

快訊／收下非法土方業者賄賂慘了　桃園3警1環4人涉貪聲押獲准

台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　法醫解剖報告「無毒物反應」

涉大罷免「幽靈連署」無保請回遭撤　黃呂錦茹4／25重開聲押庭

不想被前夫騷擾！天兵女竄改DNA鑑定報告　把兒子變成男友生的

背長槍到中興大學嚇壞眾人！警衝場戒備...男大生曝：目標是夜市

快訊／直播男神崩毀！殺人未遂被起訴50萬交保　3限+每日報到

遺失T75機槍槍管1支卻裝沒事　陸戰隊66旅軍士官7人被起訴

八旬翁半夜寒風中迷路！台東警背他回家　溫暖畫面曝

周旋軍官、醫師間！還匯錢幫以色列機師治槍傷　台東女險遭詐

詐團慫恿解除保單投資黃金　嘉義婦心動...警勸阻保住116萬

「太在意別人眼光」　張趙紘面帶微笑：大膽去表現

經濟部國際貿易署助攻　高雄非洲商務交流會共創台非經貿新高度

快訊／收下非法土方業者賄賂慘了　桃園3警1環4人涉貪聲押獲准

偏鄉幸福巴士涵蓋率逐年增　當地人憂「人口老化」有車沒人開

上海車展／BMW「最強M5」搶先看！新影音系統、全景顯示功能登場

4100億特別條例引在野批評　行政院：給予台灣社會最健全支持

古林睿煬日職首戰挨轟吞敗　川岸強：運氣不太好

台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　法醫解剖報告「無毒物反應」

車銀優「10頭身神比例」超真實側拍爆熱議　為紀念文彬砸4千萬暖舉曝

國小軟聯／首安即再見安！張善希當英雄　延長賽中山氣走東園

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

社會熱門新聞

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

超巨百步蛇橫越馬路　台東男驚喜：40年首見

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

即／總統府「1樓機房起火」！疑施作工程釀禍

即／直播男神殺人未遂50萬交保　3限+每日報到

魔法牙醫假看診助700陸客來台賣淫　院長移送北檢

高雄飯糰店女房東又被爆料　前房客控3大惡行

即／屏科大碩士開車碰撞機車！同校學弟噴飛搶救不治

曾一天打上百通電話　檢舉達人頭像海報被貼滿街頭

即／房東上門收租金沒人回應　驚見房客倒地亡

毒駕逆撞康橋單車隊　恐怖駕駛22年吸毒史曝光

更多熱門

相關新聞

台南推課室英語計畫營造友善學習環境強化師生英語力

台南推課室英語計畫營造友善學習環境強化師生英語力

為提升學生英語聽說能力、營造自然使用情境，台南市教育局自111學年度起推動「課室英語能力認證計畫」，鼓勵非英語科教師於教學中融入簡易英語指令，3年來已有242校、逾2660位教師完成認證，課室英語已逐步從「考科」轉化為「溝通工具」，讓學生在潛移默化中建立語感與自信。

醉男癱車內耍賴！台南運將急報警勸下車

醉男癱車內耍賴！台南運將急報警勸下車

台南推「夢想御守」！動漫金句暖陪學子迎戰會考

台南推「夢想御守」！動漫金句暖陪學子迎戰會考

國中生化身環保小創客走讀資源再生與百年水道

國中生化身環保小創客走讀資源再生與百年水道

台南公車右轉未禮讓　33歲女挨撞擦挫傷

台南公車右轉未禮讓　33歲女挨撞擦挫傷

關鍵字：

國中生猝死霸凌法醫報告台南

讀者迴響

熱門新聞

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

「鰲拜」徐錦江兩度輕生獲救！拍三級片患憂鬱症10年

彰基百袋鮮血搶命5小時　救回康橋擊劍冠軍

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面