爆性騷案遭記過撤職！李文忠發聲明致歉　多位將官不捨連署力挺

▲多位將官連署聲援李文忠。（圖／李文忠提供）



記者杜冠霖／台北報導

國防安全研究院前執行長李文忠日前無預警請辭。之後被爆出李涉嫌傳訊息性騷女員工，遭到國防院啟動調查，更爆出國防院高層事發後，疑似施壓「舉報者」，強迫搬離辦公室。經調查後，李文忠被評定性騷成立，前副執行長韓岡明施壓霸凌也成立，兩人各記兩大過撤職。對此，李文忠聲明回應，身為當事人並未接獲正式通知，無從奉告，只能表示尊重，並致歉意。但報載韓副執行長部份，完全不是事實，深感遺憾。值得注意的是，竟有數十位高階將官力挺李文忠。

李文忠聲明指出，三個月前個人請辭的事，許多退將及榮民咸表不捨，主動要為他發聲，「我以為不妥也不應勞煩眾將軍，猶豫許久，好意難卻」。最後希望三點：第一、不主動。第二、現職者不可。第三、控制一定數量，以10位上將代表。

李文忠也秀出一份聲明，包含馮世寬、邱國正、許歷農、高華柱、李喜明、季麟連、帥化民等多位高階將官聯合發聲明表示，「驚聞李文忠執行長請辭，同人咸感錯愕，現在紛擾已過，我們有話要說。大家稱許的李文忠是：一、服務熱誠、照顧榮民；二、了解國防、軍事專業；三、就事論事、直言敢言；四、見解和平、超越黨派。」

李文忠指出，過程中個人深受感動的是，據告每一位都毫不猶豫，第一時間簽署，包括他的老長官邱國正、馮世寬主委。許老爹病重到手不能寫，他特別請人在病榻前代筆。兩個月前中央軍官校友總會春酒,季麟連、彭勝明兩位前後任理事長振臂力挺，在場非現職的4位上將、9位中將、28位少將全部簽署。甚為感動！此為不可承受之重。